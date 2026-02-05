Adiós a los móviles en Las Rozas: el ayuntamiento impulsa un pacto para retrasar el uso entre jóvenes

El Ayuntamiento de Las Rozas ha impulsado un Pacto de las Familias para retrasar el uso del teléfono móvil entre niños y adolescentes, con el objetivo de posponer la entrega del primer dispositivo hasta los 14 años y limitar el acceso a redes sociales hasta los 16, una iniciativa que cuenta con el respaldo de colegios y AMPAS del municipio.

El acuerdo, dirigido a familias con hijos de entre 10 y 16 años, busca reducir la presión social que empuja a los menores a tener móvil a edades cada vez más tempranas y propone normas comunes de uso, como un empleo ocasional del dispositivo, evitar su presencia en dormitorios por la noche y limitarlo durante comidas y cenas.

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, ha señalado que esta medida se enmarca en el Plan Municipal de Salud Mental y responde a la preocupación creciente por el impacto del uso temprano de pantallas en la formación y las relaciones sociales de los jóvenes.

El Ayuntamiento de Las Rozas ha impulsado un Pacto de las Familias para retrasar el uso del teléfono móvil entre niños y adolescentes. / Carlos Iglesias

Desde noviembre, la Concejalía de Educación ha mantenido reuniones con centros educativos y asociaciones de padres para extender el pacto, que ha tenido una acogida positiva, según el Consistorio.

Red de puntos seguros

Así, el Ayuntamiento pondrá a disposición de las familias un formulario digital de adhesión, de carácter voluntario y no vinculante, que permitirá reforzar el compromiso colectivo entre padres de un mismo centro y curso.

Además, se han elaborado materiales informativos y divulgativos para facilitar la difusión de la iniciativa en colegios e institutos.

La propuesta incorpora también la creación de una red de "puntos seguros" formada por edificios municipales y comercios locales adheridos, donde los menores podrán contactar con sus familias en caso de necesidad, evitando así que el móvil se convierta en un elemento imprescindible por motivos de seguridad.

Noticias relacionadas

Este pacto se suma a otras medidas ya en marcha dentro del programa municipal de uso responsable de pantallas, como la instalación de taquillas para móviles en centros educativos, el uso de fundas inhibidoras de señal durante el horario escolar y la puesta en marcha de espacios y actividades sin pantallas para jóvenes del municipio.