Rodríguez propone congelar el precio del alquiler en Madrid y clausurar los pisos turísticos ilegales

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido este jueves la necesidad de congelar los precios del alquiler en Madrid y cerrar los pisos turísticos ilegales, una medida que, según ha subrayado, beneficiaría a los millones de personas que viven de alquiler y sufren subidas inesperadas en sus contratos.

En declaraciones a los medios durante un acto en Aranjuez, Rodríguez ha señalado que muchos inquilinos viven “en vilo” ante el vencimiento de sus contratos, con el riesgo de afrontar incrementos de entre 200 y 300 euros mensuales que no pueden asumir. “No pueden esperar más”, ha advertido la ministra.

La responsable de Vivienda ha recordado que la ley que permite intervenir el mercado del alquiler ha sido avalada en tres ocasiones por el Tribunal Constitucional, por lo que considera que no existe motivo para seguir retrasando su aplicación. “No hay que debatirlo más, se puede aprobar”, ha insistido.

Rodríguez ha recalcado que Madrid y los madrileños merecen una congelación de los precios del alquiler para dejar de vivir en una situación de incertidumbre permanente. En este contexto, ha alertado de que el registro estatal ha detectado 87.000 pisos turísticos ilegales en España, una cifra que supera el total de viviendas que se prevé construir en los próximos años en la Comunidad de Madrid.

Estas declaraciones se producen un día después de que la ministra afirmara que le “encantaría” aplicar el artículo 155 a la Comunidad de Madrid por no ejercer sus competencias en materia de vivienda, aunque reconoció no contar con la mayoría necesaria en el Senado para llevarlo a cabo.

Por último, Rodríguez ha insistido en que el debate político debe centrarse, “desde una retórica educada”, en cuestiones clave como la congelación del alquiler, la lucha contra el fraude en los contratos de temporada y el control de los alojamientos turísticos ilegales, concluyó.