Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alcalde de MóstolesManuel BautistaCorte línea 8 MetroT4 del aeropuertoPasapalabraCuadro de SorollaBorrasca LeonardoLínea 6 de Metro
instagramlinkedin

INCIDENCIA

Restablecido el servicio en la línea 8 del Metro tras la rotura de una tubería

La avería generó una importante inundación que alcanzó también el túnel de acceso a la terminal T4 y motivó el cierre de la carretera M-14

Parada del metro de Barajas cerrada esta mañana por la rotura de una tubería.

Parada del metro de Barajas cerrada esta mañana por la rotura de una tubería. / Matias Chiofalo / EP

Paula Correa

Madrid

La línea 8 del Metro de Madrid ha recuperado su servicio habitual este jueves después de una incidencia causada por la rotura de una tubería en el distrito de Barajas. El problema, ocurrido a primera hora del día, obligó a interrumpir la circulación entre el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el centro de la ciudad.

El suburbano madrileño ha indicado a través de su cuenta oficial en X que la circulación ha regresado a la normalidad en el conjunto de la línea y los trenes ya efectúan parada en la estación de Barajas también.

Noticias relacionadas

La avería, localizada en una tubería de gran tamaño, generó una importante inundación que alcanzó también el túnel de acceso a la terminal T4 y motivó el cierre de la carretera M-14, lo que dificultó durante varias horas los accesos al aeropuerto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL