INCIDENCIA
Restablecido el servicio en la línea 8 del Metro tras la rotura de una tubería
La avería generó una importante inundación que alcanzó también el túnel de acceso a la terminal T4 y motivó el cierre de la carretera M-14
La línea 8 del Metro de Madrid ha recuperado su servicio habitual este jueves después de una incidencia causada por la rotura de una tubería en el distrito de Barajas. El problema, ocurrido a primera hora del día, obligó a interrumpir la circulación entre el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el centro de la ciudad.
El suburbano madrileño ha indicado a través de su cuenta oficial en X que la circulación ha regresado a la normalidad en el conjunto de la línea y los trenes ya efectúan parada en la estación de Barajas también.
La avería, localizada en una tubería de gran tamaño, generó una importante inundación que alcanzó también el túnel de acceso a la terminal T4 y motivó el cierre de la carretera M-14, lo que dificultó durante varias horas los accesos al aeropuerto.
