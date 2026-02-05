ATENCIÓN SOCIAL
Las residencias públicas de la Comunidad de Madrid alcanzan una nota media de 8 en satisfacción
Los centros de atención a personas con discapacidad recibieron una valoración media de 9, según las encuestas realizadas por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS)
EFE
Las residencias públicas de la Comunidad de Madrid han alcanzado una nota media de 8 sobre 10 en satisfacción entre usuarios y familiares, según los últimos datos de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), correspondientes a encuestas realizadas en 2025.
En el caso de las residencias de mayores, ocho de cada diez encuestados se mostraron satisfechos con el servicio, mientras que los centros de atención a personas con discapacidad recibieron una valoración media de 9, ha informado este jueves la Comunidad. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha explicado en la Asamblea de Madrid que durante el pasado año se realizaron más de 8.000 encuestas en todos los centros gestionados por la AMAS.
Dávila ha destacado que la ratio de personal sociosanitario en las residencias madrileñas se mantiene en 0,55, y que en el conjunto de la plantilla hay más de un trabajador por usuario. "Es una de las proporciones más altas de España, muy por encima de los mínimos establecidos por la normativa", ha señalado la consejera. Además, todas las residencias cuentan con personal sanitario y psicólogos disponibles en todos los turnos, y las categorías de atención directa presentan cobertura prácticamente total, pese a la escasez de profesionales en el sector.
Actualmente, los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) suman 2.496 profesionales, cubriendo el 97,6 % de los puestos estructurales, mientras que el Personal Auxiliar de Servicios (PAS) alcanza los 2.119 trabajadores, con una cobertura del 92,8 %. En cuanto a la alimentación, solo el 0,77 % de los 5.500 usuarios de residencias y centros de día han presentado alguna queja sobre la alimentación en los últimos dos años y Dávila ha recordado que el nuevo contrato del servicio contempla una inversión anual de 24 millones de euros, un 33 % más que el anterior.
