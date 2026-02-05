El Real Madrid cae eliminado de la Copa de la Reina ante el Barça

El FC Barcelona se llevó también el Clásico copero y mantuvo su estatus y distancia ante el Real Madrid tras imponerse este jueves por un claro 0-4 al Real Madrid en el Estadio Alfredo di Stéfano para clasificarse sin excesivos problemas para las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola 2025-2026.

El partido número 22 entre ambos equipos no trajo ninguna sorpresa y el triunfo fue de nuevo para el conjunto catalán, que supo neutralizar de nuevo al madridista y golpearle adecuadamente en cada momento del choque para vivir una noche plácida donde su mayor sufrimiento vino tras el descanso. Pero a las locales les faltó algo más de juego, sobre todo a nivel ofensivo sumando su quinto Clásico seguido en casa sin marcar. La próxima oportunidad podría ser en la Liga de Campeones si el equipo madrileño supera el 'playoff' ante el Paris FC.

El Real Madrid salió con mucha intensidad y buscando arriba al FC Barcelona, pero el actual campeón supo mantener la calma, apoyado en su juego asociativo, aunque no pudo evitar llevarse un susto muy grande en una mala cesión de Claudia Pina a Cata Coll que cortó Athenea Del Castillo. Sin embargo, la de Solares no supo resolver esa favorable situación para hacer el 1-0.

Y esa gran ocasión fue prácticamente el único bagaje ofensivo de las locales, competitivas una vez más y tratando de contener a su rival, pero sin el fútbol necesario para poder inquietarlas demasiado. Poco a poco, las blaugranas se fuero desperezando de esa puesta en escena madridista y teniendo el control, con la peor noticia la lesión de Laia Aleixandri, que abandonó el campo en camilla y entre lágrimas.

El Real Madrid se esmeraba para no encajar y lo acabó sufriendo como le pasó hace unos días en Castellón, a balón parado. Alexia Putellas cabeceó sin oposición un saque de esquina para adelantar a su equipo en el minuto 21 y celebrar su 32 cumpleaños. El 0-1 dejó algo 'tocado' al equipo que dirige Pau Quesada, que no pudo encontrar a Linda Caicedo ni a Caroline Weir, y que pasó sus peores minutos con gran parada de Misa Rodríguez a Pina y disparo al palo de Vicky López.

A partir de ahí, el encuentro se fue trabando entre faltas, polémicas y peticiones de 'FVS'. El Real Madrid se rehizo y volvió a amenazar tras una pérdida de Ona Batlle que terminó en una transición con flojo disparo de Weir a las manos de Cata Coll. Antes del descanso, Del Castillo aprovechó un pase en profundidad para batir a la adelantada portera balear, pero la asistente anuló el 1-1 por fuera de juego y el videoarbitraje lo ratificó.

Coll evita el 1-1 y Pajor golpea

El Real Madrid recuperó energía y repitió buena puesta en escena aunque esta vez con más amenaza ofensiva. Del Castillo no aprovechó una buena transición después de un mal control que no le dio ventaja y luego Coll demostró su calidad para sacar un pie abajo y evitar ahora sí el 1-1 de Weir.

El Barça no encontraba su juego y Romeu metió a la joven Clara Serrajordi para tratar de controlar un partido que ahora se inclinaba más hacia el área blaugrana. Aún así, también tuvo el 0-2 en una contra de Graham Hansen y Ewa Pajor, pero la polaca, un auténtico quebradero de cabeza para las centrales, se topó con Misa Rodríguez en su disparo desde fuera del área. La portera canaria metió otra buena mano poco después a Pina con su equipo perdiendo algo de fuelle.

Quesada se dio cuenta y decidió meter nueva energía con Sandie Toletti y Signe Bruun, pero no le dio tiempo porque lo tuvo que hacer con el mazazo del 0-2. Un balón al espacio para Pajor y la polaca se alió con un bote para superar a la portera madridista y encarrilar el billete hacia las semifinales. Sin tiempo para la reacción, Patri Guijarro leyó un hueco entre líneas y su pase lo envió a la red Salma Paralluelo para sentenciar el partido, aunque Pajor aún tuvo tiempo para su doblete.