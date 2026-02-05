Prada abrirá finalmente su 'flagship store' en la calle Serrano

Prada abrirá finalmente su flagship store en el número 64 de la calle Serrano, en Madrid, cinco años después de adquirir este espacio, que se convirtió en el local más caro de España en 2019. La operación alcanzó los 59 millones de euros y batió récords en el mercado de locales comerciales.

Desde entonces, el local permaneció cerrado, con cristales opacos y sin rótulos, generando preguntas en el sector inmobiliario y entre operadores de lujo. Pero, según recoge Idealista, Prada ya ha iniciado las obras para activar el espacio.

Características del nuevo local de Prada

El inmueble cuenta con más de 900 m² distribuidos en tres plantas. Reúne las condiciones que buscan las grandes marcas de lujo: amplitud, visibilidad, fachada representativa y ubicación en un eje internacional de compras.

Su posición en la milla de oro de Madrid, junto a calles como Ortega y Gasset, Claudio Coello y la zona de Canalejas, refuerza su valor estratégico. La disponibilidad de grandes superficies en estas zonas es limitada, lo que explica adquisiciones como la de Prada.

En el sector del lujo, la apertura de un local no siempre sigue la lógica comercial tradicional. Muchas marcas priorizan el momento adecuado, el diseño del concepto y la coherencia con su red internacional. Mantener un local vacío durante años puede formar parte de una estrategia de reposicionamiento o reforma, y su coste se compensa con la preservación de la imagen de marca y la potencial apertura impactante.

Tras la pandemia, las flagship stores han ganado relevancia como espacios de experiencia: no solo venden productos, sino que construyen marca, presentan colecciones y ofrecen atención personalizada a clientes de alto poder adquisitivo.

Madrid, destino de lujo internacional

La ciudad ha reforzado su atractivo como destino de compras de lujo, impulsada por turistas premium y visitantes de Latinoamérica, Estados Unidos y Oriente Medio. En este contexto, la calle Serrano juega un papel central dentro del triángulo de lujo junto a Ortega y Gasset, Claudio Coello y Canalejas.

Noticias relacionadas

Prada se sumará así a otras marcas que han abierto flagship stores emblemáticas en Madrid, como la Apple Store en Puerta del Sol, ubicada en un edificio histórico con áreas de exhibición y formación; y la tienda principal de Zara en Plaza de España, con ubicación privilegiada y diseño representativo. Además, otras marcas internacionales también eligen la capital española por su relevancia turística y económica, siguiendo la tendencia de usar la flagship store como punto estratégico de marca.