Óscar López exige ceses en el PP por la denuncia de acoso en Móstoles y carga contra Ayuso y Feijóo

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, ha reprochado este jueves el "nivel infinito de desvergüenza e hipocresía" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la acusación de acoso laboral y sexual contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP).

También ha arremetido contra el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado "ampare" a la mandataria madrileña "de forma cobarde".

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación convocado en la puerta del Ministerio que encabeza para comentar esta información publicada por El País, que señala que una exedil 'popular' habría trasladado al partido una denuncia contra el regidor.

López ha exigido "el cese o la dimisión inmediata" este mismo jueves del alcalde y ha afeado la "falta de vergüenza" de Ayuso y "sus lacayos" -en referencia al secretario general del PP, Alfonso Serrano, y la 'número 3' del partido y vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán- a los que "mandó a hablar con la víctima".

El ministro ha contrapuesto el "amparo" al regidor con la actuación del PSOE ante las acusaciones contra Paco Salazar, contra el que se "actuó con contundencia en el minuto uno".

"Ella se reúne, parece ser, con el alcalde precisamente, para ver cómo lo tapan, se les tiene que caer la cara de vergüenza. Llevamos meses donde lo sabe la señora Ayuso, lo sabe su equipo. Vamos a ver si se va el alcalde de Móstoles hoy, a ver si se va la señora Ayuso o se va el señor Serrano, que ha estado dando elecciones durante meses por todas las televisiones", ha espetado Óscar López.

Sobre este último, ha enfatizado en que estuvo "reunido con la víctima para decirle que no denunciara" y "mientras acababa la reunión con la víctima" se iba "a las televisiones a pontificar contra el PSOE".

De nuevo sobre Ayuso ha insistido en que ella "en primera persona recibió la denuncia" y respondió "mandando a sus lacayos" para "decirle a la víctima que no denuncie". "Y yo exijo ceses y dimisiones después de ver lo que hemos visto durante estos meses y de haber escuchado lo que hemos tenido que escuchar", ha insistido el ministro, quien ha augurado que desde el PP "se van a tragar todas sus palabras, todas una tras otra, todas las palabras que han lanzado en tertulias y en ruedas de prensa".