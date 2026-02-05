La oposición fuerza un Pleno extraordinario en Móstoles para que el alcalde aclare el presunto acoso

Todos los partidos de la oposición en Móstoles (PSOE, Más Madrid, Podemos y Vox) han registrado este jueves la solicitud de convocatoria de un Pleno extraordinario para que el alcalde de la localidad, Manuel Bautista (PP), comparezca y dé explicaciones tras las acusaciones de presunto acoso sexual y laboral formuladas por una exconcejala del Partido Popular.

Aunque el regidor mostoleño ha negado los hechos en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento, los grupos de la oposición, que a lo largo del día han reclamado su dimisión, han insistido en la necesidad de que Bautista comparezca en el Pleno municipal para ampliar sus explicaciones ante todos los concejales.

Según la solicitud de comparecencia, a la que ha tenido acceso EFE, el escrito cuenta con el respaldo de concejales de todos los grupos municipales, a excepción del PP y del concejal no adscrito, lo que obliga al Ejecutivo local a fijar una fecha para la celebración del Pleno extraordinario.

Antes de que se registrara esta petición, Bautista había descartado de forma tajante presentar su dimisión, negando cualquier tipo de acoso sexual o laboral a la exconcejala que le acusa. Además, aseguró contar con el respaldo de su partido, que en ningún momento le ha solicitado abandonar el cargo.

“Nadie de mis concejales me ha pedido que dimita porque no hay una acusación como tal; la vía judicial no se ha explorado y el caso está archivado en el Comité de Derechos y Garantías”, afirmó el alcalde, quien añadió que “una información periodística no es suficiente para tomar ninguna decisión”.

En su versión de los hechos, Bautista atribuyó el origen de las acusaciones a desavenencias internas surgidas tras las elecciones municipales de 2023, relacionadas con el cargo que la exconcejala aspiraba a ocupar dentro del Gobierno local. El alcalde explicó que la edil pretendía ser vicealcaldesa o primera teniente de alcalde, opciones que fueron descartadas por el Ejecutivo municipal.

Asimismo, aseguró que, tras no alcanzarse esos acuerdos, comenzaron una serie de conflictos internos y quejas que, a su juicio, han derivado en los escritos que ahora sustentan las acusaciones. Bautista también señaló que la exconcejala envió varios correos electrónicos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los que trasladaba distintas reclamaciones, y que solo en el último se mencionó el supuesto acoso sexual, “a través de su abogado”.