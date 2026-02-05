La ópera de Francisco Coll y Álex Rigola que poner a prueba la verdad: 'El enemigo del pueblo' te señala desde el Teatro Real

¿Qué pasa cuando decir la verdad sale caro? El Teatro Real se asoma a este abismo del 12 al 18 de febrero. Y la respuesta llega en forma de ópera nueva, Enemigo del pueblo, del valenciano Francisco Coll (1985), con cuatro funciones de un título que ya nació con pulso de noticia: fue encargo y coproducción del Real junto al Palau de les Arts de Valencia, donde se vio por primera vez el 5 de noviembre de 2025, con el propio compositor en el foso.

Coll, afincado en Suiza, alérgico a lo previsible, se estrena aquí en gran formato después de haber dejado huella con Café Kafka (2014, Royal Opera House). Desde entonces, su música ha ido creciendo como crecen las tormentas: contrastes rítmicos, capas que se rozan y se pisan, líneas que se desenfocan, citas que aparecen y se evaporan. Una energía que no pide permiso. Y eso, en Enemigo del pueblo, importa, porque la orquesta no está para acompañar, sino para opinar.

'El enemigo del pueblo' estará en el Teatro Real del 12 al 18 de febrero. / JAVIER DEL REAL

El punto de partida es la obra de Henrik Ibsen, pero el que vuelve a abrir la herida es Àlex Rigola, que ya dirigió el drama en 2018 en el Pavón Teatro Kamikaze con una puesta en escena que obligaba al público a mojarse (literalmente: con voto). Ahora, además de firmar la dirección escénica, Rigola hace algo poco habitual en su trayectoria: escribe el libreto. El primero. Y se nota que viene del teatro: los dilemas no se recitan, se discuten.

La trama enfrenta a dos hermanos como quien enfrenta dos maneras de mirar el mundo. Por un lado, un Doctor que quiere alertar a su pueblo: las aguas del balneario, motor económico de la zona, están contaminadas. Por otro, el Alcalde, que no niega por ignorancia, sino por interés: aceptar la verdad significaría dinamitar el negocio, el relato y el reparto del poder. Entonces, éste mueve los hilos con ayuda de un periodista, una empresaria y su suegro. El pueblo aparece como lo que suele ser en estos casos: voluble, manipulable, indefenso cuando el altavoz lo tienen otros.

Dunas, cielo y mar

Rigola sitúa todo en una costa mediterránea aparentemente tranquila: dunas, cielo y mar. La escenografía y el vestuario son de Patricia Albizu, y el paisaje se va ensuciando a medida que la historia se vuelve más tóxica. La música empuja ese cambio con una idea potente: un pasodoble distorsionado que sobrevuela la partitura. Hay canto cercano al parlato en los diálogos más prácticos, y estallidos de lirismo cuando asoman los sentimientos.

Àlex Rigola está detrás del libreto de 'El enemigo del pueblo'. / JAVIER DEL REAL

La orquesta, además, funciona a ratos como coro griego: comenta, anticipa, ridiculiza, censura. La luz de Carlos Marquerie y el vídeo de Álvaro Luna terminan de afilar el ambiente. No es una historia sobre un balneario: es una historia sobre cómo se fabrica una comunidad cuando el suelo tiembla.