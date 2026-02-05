Ocho de cada diez profesores madrileños perciben un aumento de las agresiones de alumnos

Ocho de cada diez profesores madrileños de enseñanzas no universitarias consideran que se está incrementando el número de agresiones verbales o físicas por parte del alumnado. La cifra se encuentra ligeramente por debajo de la media nacional. En concreto son un 80,9% los docentes de la región que perciben un aumento de las agresiones frente al 83% en el conjunto del país. Madrid se sitúa, de hecho, en el puesto 15 entre todas las comunidades y ciudades autónomas en una lista que encabezan Navarra (95,%), Ceuta (92%) y Extremadura (90%). Los territorios donde menos profesores aprecian un crecimiento de las agresiones son Cantabria (73%), Galicia (73,7%) y Asturias (77%).

Es una de las conclusiones del estudio Causas del estado del malestar docente en la enseñanza pública no universitaria, recientemente presentado por la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs). En la encuesta se pone de manifiesto la percepción generalizada por parte del profesorado de un deterioro de la convivencia en los colegios e institutos. Los docentes opinan que no solo han crecido los ataques físicos o verbales contra ellos por parte de los estudiantes sino también por parte de sus familiares. El 71% de los enseñantes madrileños se manifiestan en este sentido. En el total de España el porcentaje sube hasta el 76%. En general, el clima de trabajo en las aulas es conflictivo o complicado para un 85% de los profesores de la educación pública no universitaria madrileña, algo por encima del 82% nacional.

"Las estadísticas de prevención de riesgos laborales notifican un aumento de cifras relacionadas con la salud mental, debido al incremento del nivel de conflictividad", apuntan los autores del informe, que añaden que ese desgaste está suponiendo ataques de pánico y un "preocupante" aumento en el consumo de ansiolíticos.

Frente a ello, aseguran, no encuentran el apoyo de las autoridades. Solo un 4,3% de los encuestados en Madrid afirman sentirse respaldados por la administración educativa. Únicamente en Galicia el porcentaje es menor (2,5%), en un contexto en el que la percepción de esa falta de acompañamiento de los responsables del sistema educativo es generalizado. El total nacional de quienes dicen sentirlo es del 14%.

Con todo, no es el clima de conflictividad en las aulas o la falta de respeto de las familias lo que más inquieta a los docentes. Esto figura como la tercera de sus preocupaciones, por detrás de la excesiva burocracia y del elevado número de alumnos por aula. Más del 95% de los profesores de la región subrayan que el exceso de papeleo resta tiempo a la labor docente.

La encuesta pregunta también por la valoración que hacen de su salario. Casi el 94% de los maestros de la región juzgan que no es adecuado, cifra por encima de la media nacional pero por debajo de la que revelan las respuestas de los entrevistados en Cataluña y el País Vasco. Más allá de la retribución económica, el 89% de los profesores de la Comunidad de Madrid opinan que la sociedad, en general, no valora su trabajo como docentes, un porcentaje alienado con la media nacional.

En la encuesta, realizada en noviembre de 2025, se preguntó también si se entendía que las distintas administraciones apuestan por la escuela pública frente a la privatización de la enseñanza. Ahí Madrid presenta el más alto porcentaje de desacuerdo, con un 90,6%, por delante del País Vasco (90%) y Andalucía (89%).