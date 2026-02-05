PERFIL
Quién es Manuel Bautista, el alcalde de Móstoles acusado de acoso sexual: así es su trayectoria como docente y político
Después de asumir la dirección de varios centros educativos, el regidor comenzó su carrera política como concejal de Fuenlabrada en el año 2011
El PP de Madrid está en el centro de la actualidad estas últimas horas debido a la acusación contra Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, por un supuesto acoso. Según la información inicialmente publicada por El País, una concelaja que formó parte del equipo de Bautista entre los años 2022 y 2024 asegura haber sido víctima de acoso sexual y laboral por parte de Bautista. Además, la presunta víctima afirma que pidió ayuda al propio partido y que desde la dirección se rechazó la posibilidad de presentar denuncia. Ahora, dentro de toda esta polémica surge una pregunta: ¿qué se conoce sobre el alcalde de Móstoles?
Su faceta como docente e inicios en política
"Mostoleño de 50 años, maestro de profesión y funcionario de carrera", así lo definen desde el Ayuntamiento de Móstoles. Bautista es alcalde de Móstoles, el municipio en el que nació, creció y ha formado una familia, desde 2023. A lo largo de su carrera profesional siempre estuvo muy implicado con la educación e impartió clase desde Infantil hasta Secundaria. De hecho, llegó a ser director de diferentes centros escolares, como la Escuela Infantil Pública La Rampa, el CEIP Mario Benedetti o el CEIP Maestra Trinidad García.
Fue en Fuenlabrada donde comenzó como concejal entre los años 2011 y 2015. Posteriormente ocupó un escaño con el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid durante la XII Legislatura, entre 2021 y 2023. También llegó a asumir la Dirección de Área Territorial Madrid Sur y el cargo de Director General de Educación Infantil y Primaria. Su currículum se completa con el cargo como Director General de Educación Concertada y Becas de la Comunidad de Madrid, así como Viceconsejero de Organización Educativa en la Comunidad, acorde con la información ofrecida desde la web del Ayuntamiento de Móstoles.
Asume la alcaldía desde 2023
En el año 2023, Bautista fue investido como alcalde de Móstoles. "No hay mayor orgullo para un mostoleño que ser el regidor de su ciudad. Ha llegado el momento de gobernar con calidad y con pasión. De hacer política en mayúsculas", aseguró entonces el regidor del PP al recibir su nuevo cargo. En su discurso destacó la importancia de ser diligentes y ambiciosos, siempre con respeto a la tradición de unos valores comunes. Desde entonces hasta la actualidad ha estado a cargo de la alcaldía del muncipio de Móstoles.
