TEMPORAL EN MADRID
Madrid bajo el vendaval: el 112 gestiona casi 1.000 incidencias a lo largo del día
Los servicios de emergencias siguen trabajando en diversos puntos de la región, en la mayoría de casos por caídas de árboles y ramas
No solo el agua está cayendo casi sin parar sobre Madrid. La región ha sufrido también este jueves el embate del viento, con rachas que han llegado a alcanzar los 80 kilómetros por hora en algunos momentos de la tarde. El fuerte vendaval ha provocado una "vorágine" de llamadas a Emergencias, en palabras de un portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid, que ha atendido casi 1.000 avisos en lo que va de día.
En concreto, el servicio de emergencias madrileño ha gestionado un total de 977 incidencias entre las 08:00 y las 18:00 horas. Entre este aluvión de avisos, los Bomberos de la Comunidad han realizado 209 intervenciones, la mayoría de ellas para la retirada de árboles y ramas caídos por el viento; así como por el saneamiento de cornisas y fachadas afectadas.
En Coslada, por ejemplo, el Ayuntamiento se ha visto obligado a cerrar todos los parques municipales después de que se haya registrado la caída de seis árboles a casua del viento en distintos lugares de la ciudad. Asimismo, para evitar riesgos, los técnicos municipales están llevando a cabo una "revisión exhaustiva" del estado de los ejemplares de gran tamaño.
Pese a que la intensidad del viento ya ha bajado, los efectivos de emergencias continúan trabajando en distintos puntos de la región, donde se mantiene la alerta por las precipitaciones y los desbordes de los ríos. En estos momentos, hasta 7 localidades permanecen en nivel rojo de alerta hidrológica por el aumento del caudal de varios ríos, según ha comunicado la Delegación del Gobierno.
En concreto, el aviso rojo continúa en el río Jarama a su paso por Titulcia (Ciempozuelos), Mejorada-San Fernando de Henares, Valdepedas (Patones) y Algete (San Sebastián de los Reyes). También se mantiene en el río Alberche, en la estación de medición de Aldea del Fresno, y en el río Perales, en Villamantilla.
Además, la Delegación ha indicado que el río Henares, en la estación de Espinillo (Alcalá de Henares), ha activado igualmente el nivel rojo, mientras que en el río Manzanares, a la altura de Rivas-Vaciamadrid, sigue vigente la alerta naranja. A la vista de la situación, las autoridades ruegan extremar la precaución y evitar los cauces de los ríos.
