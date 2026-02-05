Barajas tendrá su “verdadera Plaza Mayor”: Madrid aprueba la peatonalización del casco histórico

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves el proyecto de peatonalización del casco histórico de Barajas, una intervención largamente reclamada por el vecindario que transformará el entorno de la plaza Mayor y su conexión con el metro de la avenida de Logroño. Los trabajos comenzarán antes de la próxima primavera y se extenderán hasta la segunda mitad de 2027.

Con una inversión prevista de 6,4 millones de euros, la intervención abarcará a una superficie de más de 25.400 metros cuadrados. Según ha explicado la vicealcaldesa, Inma Sanz, el objetivo es “crear un itinerario peatonal accesible que conecte la plaza Mayor de Barajas con la estación de metro” y, con ello, “mejorar toda la calidad ambiental del ámbito”.

La actuación principal se concentra en la plaza Mayor, que “dejará de ser una glorieta para el tráfico”, según la portavoz municipal. El plan prevé ampliar la zona peatonal y estancial, reordenar las terrazas y suprimir la circulación, permitiendo únicamente la entrada por la avenida General y la salida por Camarillas y Aries. El Ayuntamiento mantendrá el pavimento bajo los soportales y la banda adoquinada de granito, y a partir de ahí extenderá la plataforma peatonal con una banda perimetral de arbolado y más superficie verde.

Además de la renovación del espacio público, el proyecto incluye también la plantación de 94 nuevos árboles, más de 940 arbustos, 1.000 m2 de pradera y un millar de plantas herbáceas de flor. Todo ello para, en palabras de Sanz, “recuperar la condición de verdadera Plaza Mayor de ese antiguo pueblo de Barajas, hoy distrito de la ciudad de Madrid”.

Cambios en calles y accesibilidad: plaza del Mercurio y ejes peatonales

La intervención también afectará a otros puntos clave del casco histórico. Así, en la plaza del Mercurio se renovará el pavimento deteriorado, se ajustarán los parterres y se mejorará la accesibilidad a la Junta municipal, con un rediseño que hará peatonal la mayor parte del espacio. Además, la calle Empedrada se convertirá en peatonal en el tramo que coincide con la plaza.

El proyecto incluye actuaciones en varias vías de la zona, entre las que se cuentan Concejal Tomás Serrano Guío, Acuario, Pilares, Canal de Suez, Saturno y Trópico, con tramos que pasarán a ser peatonales, ampliación de aceras y ajustes de circulación para encajar los nuevos recorridos y la operativa del transporte público.

El Consistorio enmarca esta peatonalización en un paquete de inversiones previas que, según Sanz, han permitido “descongestionar las calles del centro histórico y por lo tanto que ahora podamos abordar este proyecto”, incluyendo la circunvalación de la calle de Ayerbe y la reciente remodelación de la plaza de Pajarones, que suman un total de 14 millones de euros desde 2019.