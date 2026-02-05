Lookman lidera la exhibición del Atlético en La Cartuja y saca el billete para las semifinales

El Atlético de Madrid es un equipo difícil de explicar. Capaz de lo mejor en el Metropolitano y lo peor lejos de él. Una circunstancia difícil de digerir para sus aficionados en los últimos tiempos y que, sin embargo, ocultó de la mejor manera a su paso por La Cartuja. Un encuentro que justificó la espera de la dirección deportiva por hacerse con los servicios de Lookman, que se consagró como mejor jugador del partido con un tanto, una asistencia y un amplio repertorio de recursos técnicos. Solo tuvieron que lamentar los rojiblancos la lesión de Pablo Barrios, que hasta ese momento había dirigido con puño de hierro la eliminatoria. Un 0-5 que pasará a la historia y sirve para sacar billete al bombo de las semifinales, donde ya esperan Real Sociedad, Athletic Club y FC Barcelona.

El Atlético corre al ritmo de Lookman

Plantó Simeone un once valiente sobre La Cartuja, con novedades como el debut de Lookman o la baja de Julián Álvarez. La llegada del nigeriano le animó, incluso, a llevar a cabo un cambio de sistema. Adoptó una formación en 4-3-3 poco habitual en los planes del técnico argentino, pero la actuación de su nueva incorporación en este mercado de invierno justificó, y de qué manera, el planteamiento de Simeone.

No tardó el Atlético en bajar el soufflé de La Cartuja tras un arranque eléctrico del Real Betis. La pelota parada, que tantos éxitos dio en el pasado, sirvió para abrir el marcador en este cuarto y último partido de los cuartos de final de la Copa del Rey. Koke puso un centro medido a la cabeza de Hancko para que este situara el 0-1 en el marcador. El eslovaco consiguió su segundo tanto de la temporada y, al mismo tiempo, frenó la presión asfixiante de los verdiblancos durante los primeros diez minutos.

Los rojiblancos, hoy de azul, vieron reforzado su plan de partido y llegaron a aumentar la ventaja. Una acción de tiralíneas iniciada por Ruggeri, y con la colaboración de Baena y Lookman, sirvió para que Giuliano rematase a placer sobre la portería de Adrián San Miguel. Entre tanto, el nigeriano dispuso de dos claras ocasiones en su debut. La primera de ellas finalizó con un disparo excesivamente cruzado. La segunda, un remate en boca de gol tras una prolongación de Hancko. Pese a ello, el ex de la Atalanta culminó su gran actuación con el tercer tanto rojiblanco del encuentro. Todo lo inició Griezmann con un taconazo exquisito en campo propio. Barrios se encargó de dirigir una contra perfecta y Lookman, tras dos recortes, definió al palo corto del portero bético.

Quizá, fueron los mejores 45 minutos del Atlético en lo que va de temporada. Un Pablo Barrios mandón, acompañado de Koke, lideró a su antojo el encuentro. Baena se dejó ver en la zona de creación, partiendo desde el costado izquierdo y ocupando esa demarcación que le hizo destacar en Villarreal. Los tres españoles capitalizaron la pelota en clave rojiblanca, ante la mirada de los once futbolistas verdiblancos que se dedicaron a perseguir sombras durante el primer acto.

Lesión de Barrios y billete a semifinales

La frustración visible en los jugadores del Betis llevó a Pellegrini a tomar decisiones en el entretiempo. El chileno dio entrada a Ortiz, Natan y al recién llegado Fidalgo para buscar una reacción de los suyos. Abde dispuso de una clara ocasión para recortar distancias, pero, en el Atlético, hasta Musso ofreció la mejor de sus caras en La Cartuja. El gran partido de los rojiblancos se emborronó con la lesión de Pablo Barrios. El centrocampista español se llevó la mano a la parte posterior del muslo para confirmar los peores presagios. Todo hace indicar que Simeone deberá sobrevivir a este exigente mes de febrero, con la eliminatoria ante el Brujas en el horizonte, sin los servicios de uno de sus futbolistas con mayor lucidez.

La puntilla la puso Antoine Griezmann, que vuelve a reencontrarse con el gol. El francés culminó una contra que arrancó en los pies de Lookman. El nigeriano firmó un debut implacable con un tanto y una asistencia, más allá de la sensación de peligro que generó durante todo el encuentro. Con el cuarto tanto de los rojiblancos se vio cómo los primeros aficionados verdiblancos abandonaban el recinto de La Cartuja. Tuvo tiempo Simeone para dar entrada a los dos fichajes que aguardaban su momento desde el banquillo. Mendoza y Vargas gozaron de sus primeros minutos con la elástica rojiblanca, justo antes de que Almada pusiera el sello definitivo al encuentro con el quinto gol.

El Atlético regresará a las semifinales de la Copa del Rey dos temporadas después. Quién sabe si también volverá a La Cartuja para disputar la final el próximo mes de abril. Antes deberá acabar con su rival en semifinales, al que conocerá después del sorteo que se celebrará este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.