La jueza cita como testigo al marido de Ana Millán en la causa por presunta prevaricación

La jueza que investiga un caso de presunta prevaricación en Arroyomolinos ha citado al esposo de la vicepresidenta segunda de la Asamblea y número tres del PP de Madrid, Ana Millán, a declarar como testigo el próximo 3 de junio a las 09:30 horas, en la investigación por presunta prevaricación contra ella.

La titular de la plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero lo ha establecido en una providencia a la que ha tenido acceso EFE. En el mismo documento, la jueza ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre la petición de Millán de archivar el procedimiento.

La causa se centra en un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación a supuestos contratos irregulares en la primera etapa de Ana Millán como concejala en el Ayuntamiento de Arroyomolinos.

La investigación procede de una denuncia presentada en 2016 por el entonces alcalde de esta localidad, Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, en tanto que el PSOE denunció contratos con Walter Music -clave en la trama Púnica- desde 2004.

La jueza se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en junio de 2024 porque Millán pasó a tener la condición de aforada como diputada de la Asamblea. Seis meses después, en diciembre de 2024, el TSJM devolvió el procedimiento al Juzgado de Instrucción de Navalcarnero para que completara la investigación y remitiera una exposición razonada detallando los presuntos delitos que se le atribuyen a la aforada.

Ahora, la jueza ha llamado como testigo al esposo de la dirigente, Juan Pedro Santos Ceballos y también ha citado como testigo a una extrabajadora del Ayuntamiento de Arroyomolinos Laura Vallejo del Saz.