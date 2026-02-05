Ingresa en prisión un detenido afín a Daesh que utilizaba redes wifi públicas para descargar contenidos terroristas.

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una persona que utilizaba redes wifi públicas para descargar contenidos terroristas y que ha ingresado en prisión provisional tras pasar a disposición de la Audiencia Nacional, acusado de los delitos de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y adoctrinamiento terrorista.

El investigado se encontraba en un avanzado proceso de radicalización yihadista, centrado en el consumo continuado de propaganda de las organizaciones terroristas Daesh (Estado Islámico) y Al Qaeda, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa. El arrestado es un español de origen magrebí de 37 años y los agentes han acreditado que accedía a la wifi abierta de un centro comercial en la zona de Madrid Río y de otros locales públicos para el consumo de propaganda yihadista, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

La Policía ha destacado que accedía a repositorios de contenido terrorista, incluyendo varios que ensalzan atentados cometidos en Europa, así como discursos y textos de 'sheiks' o líderes religiosos de ideología radical. También que el sospechoso se descargaba mucho contenido de webs yihadistas, la mayoría vinculadas a DAESH. Para ello se desplazaba a centros públicos y utilizaba las redes wifi abiertas, dificultando así la posibilidad de ser detectado por la Policía.

Registro domiciliario

La operación ha sido realizada, de forma conjunta, por agentes de la Comisaría General de Información y de la Brigada Provincial de Información de Madrid, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción Número 2 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La investigación ha contado con la colaboración de la Sección de Análisis de la Conducta de la Comisaría General de Policía Judicial, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español y de la Agencia Europol.

Durante el registro domiciliario, los agentes se incautaron de dispositivos informáticos y documentación para su análisis. Tras ser puesto a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión.

La Policía Nacional ha recordado que esta detención se enmarca en la lucha contra el terrorismo yihadista en España, tras un 2025 que registró un récord de arrestos con un total de 66 detenidos por parte de los especialistas de la Comisaría General de Información.