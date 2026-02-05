Herido muy grave un hombre tras una explosión de gas en su vivienda de Usera

Un hombre de 52 años ha resultado herido muy grave este miércoles tras sufrir una explosión de gas en su vivienda, ubicada en el distrito madrileño de Usera, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar en un piso situado en la primera planta de un edificio de la calle Olvido, hasta donde se han desplazado Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y efectivos sanitarios del SUMMA 112. Los bomberos han rescatado al herido, que se encontraba en la cocina, origen de la explosión.

El personal sanitario ha procedido a estabilizar, intubar y trasladar a la víctima al Hospital de Getafe, donde ha ingresado con pronóstico muy grave, presentando quemaduras de segundo y tercer grado en la cabeza y las manos.

Como consecuencia de la explosión, se han producido daños materiales principalmente en la cristalería interior, el alicatado de los baños y las ventanas de la vivienda. La onda expansiva ha provocado que parte de la carpintería exterior saliera despedida, lo que permitió aliviar la presión de la explosión.

Según ha informado Emergencias Madrid, el edificio no presenta daños estructurales y no ha sido necesario desalojar el inmueble.