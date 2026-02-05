Getafe: Un núcleo clave para el desarrollo logístico madrileño

Con más de 200.000 habitantes, Getafe es uno de los municipios que se encuentran en la zona sur de la Comunidad de Madrid. A pocos kilómetros de la capital, la ciudad cuenta con excelentes conexiones tanto por Metro con Madrid (con ocho estaciones de Metro Sur y la Línea 3 hasta El Casar), como por Cercanías y carretera a través de la A42 y A4, además de la M50 y la M45.

El sector logístico de Getafe es uno de los grandes pilares de su economía porque combina su estratégica ubicación cercana al área metropolitana con grandes y modernos parques logísticos y una concentración de operadores que impulsan la creación de empleo y atrae a otras empresas. Su epicentro se encuentra en el polígono los Gavilanes donde conviven los principales parques logísticos: SEGRO Logistics Park Getafe I y Getafe Terminal Logistics Centre. Grandes empresas como Amazon, Makro, Decathlon, Mercadona, Siemens y Costco cuentan con una influyente presencia en esta ciudad.

Otra de las señas de identidad de Getafe se encuentra en su avanzada industria, especialmente en sectores como el aeroespacial y la defensa. Precisamente este territorio alberga desde hace más de 100 años la Base Aérea de Getafe y también el primer centro de Airbus en España y el tercero de la compañía en Europa, que acoge la sede nacional de la compañía y su Campus Futura. Su presencia impulsa la vertebración de un tejido de empresas satélites que elevan el empleo cualificado y la capacidad exportadora del municipio.

En esta línea, el Ayuntamiento de Getafe inició en 2024 la creación de un hub aeronáutico que aglutina a las principales empresas del sector bajo el nombre de Getafe Aerospace Network, con el objetivo de promover a través de este organismo la colaboración y el crecimiento de esta industria.

En otro orden de cosas, la tecnología se presenta como otro de los focos en los que se encuentra sumergido el municipio. En TecnoGetafe, el parque científico-tecnológico, se reúnen actores tan importantes como IMDEA Materiales y FIDAMC, que conectan diferentes productos de la cadena logística. Este enclave permite aumentar el potencial del municipio madrileño para que tanto las pymes tecnológicas como los proyectos nacidos en la Universidad Carlos III elijan Getafe para quedarse y desarrollarse plenamente.

En materia de vivienda, Getafe tiene dos objetivos claros. Por un lado, a corto plazo, tiene como prioridad aumentar el parque público de alquiler, mientras que a medio plazo ya está inmerso en la planificación de nuevas ofertas municipales que den cabida a la alta demanda que existe. Actualmente el Ayuntamiento tiene en marcha una promoción de 200 viviendas públicas en alquiler cuyas obras prevé iniciar a mediados de 2026, y que se encontrará frente a la Universidad Carlos III de Madrid. Esta se une a las actuaciones ya activas que cuentan con 51 viviendas en Paseo de la Estación.

No obstante, el gran proyecto inmobiliario de Getafe es el Barrio de La Aviación, concebido como el primer barrio íntegramente de promoción municipal que contará con 221.00 metros cuadrados y capacidad de hasta 1.500 viviendas. Este proyecto garantiza al menos un 70% de vivienda pública.

Este territorio alberga el primer centro de Airbus en España y el tercero de la compañía en Europa / EPE

De cara al presente más inmediato y anticipándose al futuro, Getafe está centrado en seguir impulsando la conectividad tanto dentro del municipio como hacia el exterior, así como facilitar el acceso a la vivienda asequible a sus habitantes y avanzar hacia la eficiencia energética. En cuanto a la actividad empresarial su propósito es poder diversificar sus sectores de manera que startups y pymes tecnológicas puedan ver la fortaleza de Getafe y lo elijan para crecer y desarrollar sus proyectos.