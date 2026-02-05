Fuenlabrada: Un nodo clave en la cadena de suministros que apuesta por impulsar su empleo local

Un poco más de 20 kilómetros separan Fuenlabrada del corazón de Madrid. Un municipio que en los últimos años se ha consolidado como uno de los polos económicos del sur de la Comunidad de Madrid, debido a su diversa estructura empresarial y su marcado perfil industrial. Con una población en torno a los 190.000 habitantes, la ciudad cuenta con una localización logística muy competitiva y estratégica que se ve reforzada por una efectiva red de comunicaciones con accesos directos a grandes carreteras como la A-42, la M-506 y una gran proximidad a la M-50.

También goza de una amplia cobertura de transporte público mediante Cercanías, líneas de Metro y autobuses. Esta conectividad facilita la movilidad diaria de trabajadores y mercancías convirtiendo a Fuenlabrada en un punto clave para la ubicación de empresas productivas y logísticas.

Otra de sus ventajas es que mantiene una robusta red de áreas industriales distribuidas en diferentes polígonos a lo largo de su territorio, que constituyen uno de los principales activos económicos del municipio y un rasgo singular dentro del sur de la Comunidad de Madrid. Todo ello sostiene un sólido tejido de pymes y empresas de almacenamiento y distribución.

En el polígono Cobo Calleja, uno de los mayores enclaves de comercio mayorista de España y el mayor polígono de Europa, se concentran alrededor de 1.500 compañías dedicadas a la importación y distribución de productos textiles y electrónicos, entre los que destaca la venta al por mayor de productos procedentes de Asia. Conocido por ser el corazón del comercio chino, se trata del principal centro importador y distribuidor en España de productos fabricados en China.

El sector logístico y de transporte es otro de los más potentes en Fuenlabrada, actualmente orientado a reforzar la conectividad intermodal del entorno industrial.

Este diverso tejido empresarial convierte a Fuenlabrada en un nodo clave de la cadena de suministro que genera un importante volumen de actividad alrededor del municipio y lo posiciona como una localidad dinámica y atractiva para el empleo.

Uno de los proyectos en los que está trabajando el Ayuntamiento de Fuenlabrada es en el impulso de la atracción de empresas tecnológicas a través del desarrollo del polígono industrial El Bañuelo, unas de las principales apuestas urbanísticas y económicas del municipio.

Junto a estos motores, los servicios al consumo (comercio minorista, hostelería, cuidados, reparación) completan la base económica de la ciudad madrileña. La presencia del Campus de Fuenlabrada de la URJC amplía su capacidad formativa y de investigación y funciona como palanca que conecta la cualificación, el emprendimiento y las necesidades de las empresas locales. Esta, junto a otras actuaciones, como la reciente salida a licitación de seis parcelas urbanas de titularidad pública en esta zona, buscan incrementar inversiones que generen nuevos puestos de trabajo así como promover que se incorporen actividades de I+D y tecnología al ecosistema local.

Imagen de una de las estaciones de Cercanías deFuenlabrada. / EPE

A corto plazo el municipio está sumido en la tarea de promoción del empleo sostenible y el crecimiento de la competitividad de las pymes con el propósito de mantener viva su actividad urbana y comercial. A futuro su propósito es seguir creando un ecosistema que cuente con los servicios necesarios para ofrecer una buena calidad de vida y un desarrollo empresarial y económico atractivo que se traduzca en nuevas oportunidades para la ciudad.