El sistema anti-incendios evita que un fuego se extienda en una tienda de Alcorcón

Los bomberos de Alcorcón han tenido que intervenir en la madrugada de este jueves en un incendio originado en el interior de un establecimiento MediaMarkt situado en el área comercial de Parque Oeste, aunque el sistema antiincendios del centro evitó que el fuego se extendiera por la tienda.

El incendio se habría originado presuntamente por una regleta eléctrica, mientras la tienda permanecía cerrada y sin empleados, por lo que han sido "los rociadores automáticos del centro" los que han permitido en primera instancia controlar el fuego, según han señalado los Bomberos a través de sus redes sociales.

Fuentes municipales han señalado a EFE que el aviso del 112 ha llegado en torno a las 8:13 horas de este jueves y que enseguida se movilizaron dos bombas y una autoescala, con 10 efectivos de Bomberos, que al llegar al establecimiento comprobaron que el fuego estaba controlado. "A nuestra llegada, el incendio estaba prácticamente extinguido", han añadido desde el Cuerpo local, que se ha limitado a "repasar los rescoldos" del fuego, para que no se reactivara, y a realizar "una ventilación" completa del establecimiento, donde ha funcionado correctamente el sistema antiincendios.

Los Bomberos de Alcorcón también han tenido que intervenir esta madrugada en la zona de La Canaleja realizando trabajos de achique de agua, debido a la gran cantidad de lluvia caída en un corto periodo de tiempo, que ha inundado una de las vías de este barrio.