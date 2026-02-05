Continúan los efectos de la borrasca Leonardo este viernes en Madrid: la lluvia se instala y el frío se intensifica en estas zonas de la ciudad

Si algo no ha fallado este inicio de febrero es la lluvia y el viento. La borrasca Leonardo ya es la sexta de gran impacto este año 2026 y está dejando abundantes precipitaciones y fuerte viento en muchas zonas de la Comunidad de Madrid. En comparación con el año anterior, España registró cuatro borrascas en enero y ninguna en febrero. Además, este temporal ha llegado para quedarse unos cuantos días más, aunque de forma más suave, por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado el aviso amarillo, antes presente en amplias zonas de la comunidad.

Semana pasada por agua

"Semana pasada por agua", así ponía título la Aemet al pronóstico de la semana y, sin duda, no hay fallo: en la capital se espera que las precipitaciones continúen esta jornada de viernes. Se espera que las precipitaciones comiencen sobre las 6:00 horas y duren hasta las 18:00. Eso sí, a partir de esa hora, comenzará algo más de calma y se prevé que paren las precipitaciones, aunque el cielo seguirá cubierto de nubes. El viento soplará más flojo que la jornada anterior y tenderá a descender la fuerza de las rachas de viento.

En la montaña, la predicción es también de cielo nuboso o muy nuboso con periodos de visibilidad localmente reducida. Las precipitaciones serán débiles o moderadas a lo largo del día, sin descartarse tormentas. La cota de nieve irá en progresivo descenso, de unos 1500 a unos 1100 metros. El viento será moderado o fuerte del oeste y suroeste y más intenso en cotas altas y zonas expuestas, donde podrá ir acompañado de rachas muy fuertes.

Temperaturas en descenso

Mucha lluvia, viento y también bajada de las temperaturas. Los termómetros en la capital descenderán hasta los 9 grados de temperatura máxima y los 6 grados de temperatura mínima, respecto a los 14 grados de máxima de la jornada anterior de jueves, por lo que la temperatura máxima de hoy es la mínima de ayer.

Esta es la previsión de las temperaturas para la capital la próxima semana, según la Aemet. / Aemet

Descienden también los termómetros en la sierra madrileña, más notable en las máximas que en las mínimas y se pueden dar heladas débiles o localmente moderadas en cotas altas. En el municipio de Somosierra, la temperatura máxima será de 3 grados y la mínima de -1 grados y, ojo, que las temperaturas seguirán en pronunciado descenso hasta alcanzar una mínima de -3 grados el día de sábado. En Guadarrama la previsión es de temperaturas máximas de 8 grados y 1 de mínima.

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde Emergencias Madrid avisan de cómo actuar en caso de fuertes vientos. En caso de ir por ciudad se recomienda evitar pasar por debajo de andamios, muros, carteles o árboles que puedan estar en mal estado. También se recomienda retirar de ventanas y balcones elementos que puedan caer por el viento.

En caso de desplazarse en coche, se recuerda la importancia de sujetar el volante con fuerza y moderar la velocidad, siempre con distancia lateral de seguridad con el resto de vehículos y especial precaución a la salida de túneles o en adelantamientos a camiones o furgonetas. Si conduces camiones o vehículos de grandes dimensiones especial cuidado, ya que el efecto del viento siempre será mayor y hay más riesgo de volcar.