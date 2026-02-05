Cita, copa y estafa: desmantelan en el centro de Madrid una banda que desplumaba a turistas con facturas de hasta 4.000 euros

Llegaban a Madrid para pasar unos pocos días y con el encuentro ya concertada a través de una app de citas. Distintas víctimas, pero siempre la misma chica y el mismo bar del centro de la ciudad. Poco después, salían habiendo sido desplumados, con facturas que en algunos casos superaban los 4.000 euros, y sin volver a saber nada ni de la mujer ni de su dinero.

La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal especializada en estafar a turistas extranjeros mediante el método conocido como 'honey trap'. El modus operandi era simple, repetitivo y eficaz: la mujer captaba a las víctimas en aplicaciones de citas y quedaba con ellas cuando acababan de llegar a España, sabiendo que en pocos días volverían a su país y sería más difícil reclamar. El punto de encuentro era siempre el mismo bar de Centro, metido en el ajo.

Los agentes a cargo de la investigación descubrieron que el establecimiento era el escenario fijo de la trampa, con empleados y falsos clientes implicados en la estafa. Una vez en el local, la chica empezaba a pedir consumiciones de forma desmedida, alcohol y comida sin freno, mientras la víctima asistía entre la sorpresa y la incomodidad a una escalada de pedidos que parecía no tener fin.

La estafa culminaba con facturas que oscilaban entre 200 y 2.000 euros, y en algún caso llegaron a exigir hasta 4.000 euros por lo “consumido”. Si el hombre se negaba a pagar, los supuestos clientes entraban en acción, amenazándole e intimidándole hasta que terminaba abonando. Una vez asegurado el dinero, la captadora se excusaba y abandonaba el lugar rápidamente, sin volver a contactar.

Algunas de las facturas infladas con las que estafaban a las víctimas. / Policía Nacional

Las pesquisas arrancaron en octubre, tras varias denuncias que señalaban el mismo patrón y el mismo establecimiento. Todos los denunciantes eran varones extranjeros que permanecían poco tiempo en España por turismo. La Policía logró acreditar que el grupo habría obtenido 23.000 euros de forma fraudulenta, operando además con una apariencia de normalidad: los ingresos figuraban en cuentas legales, como si todo se tratara de un negocio más.

Además de ser foco de hasta 10 estafas acreditadas, el bar en cuestión también presentaba signos de descuido en mobiliario y limpieza, hasta el punto de suponer un riesgo para la salud. Los agentes hallaron alimentos en mal estado con insectos alrededor. El 27 de noviembre, la policía entró en el establecimiento y detuvo a cuatro implicados, la captadora, dos trabajadores y el encargado, como presuntos responsables de estafa y pertenencia a organización criminal. También se intervinieron cuatro TPV y numerosos tickets de caja.