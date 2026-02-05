RESULTADOS EMPRESARIALES
TRANSPORTES EN MADRID
Cortada la línea 8 de Metro en el aeropuerto de Barajas por la rotura de una tubería
Metro Madrid ha avisado a las 7:20 horas que la incidencia durará más de 30 minutos
Madrid
La mañana del jueves comienza con malas noticias para los que quieran llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas en metro. La rotura de una tubería en el exterior de la estación ha provocado que se interrumpiera la circulación entre las estaciones de la T1-T2-T3 y la de la T4, las últimas de la línea 8, en ambos sentidos.
Según ha explicado en sus redes sociales Metro Madrid a las 7:23 horas, se esperaba que la incidencia durara más de 30 minutos.
[Noticia en elaboración]
- El canal de Isabel II desembalsa agua en cinco de sus presas tras las últimas lluvias y ante las previsiones de más precipitaciones
- Este es el barrio de Madrid que aún conserva su esencia de pueblo: elegido como uno de los favoritos para vivir
- Íñigo Quintero, el fenómeno cristiano que reventó en una residencia de estudiantes madrileña: 'Lo llevé mal, fue una etapa difícil
- La revolución del hojaldre llega con grasa ibérica: la palmera de chocolate que se estrena en Madrid Fusión
- La borrasca Leonardo en Madrid, en directo: la Aemet activa el aviso amarillo por nieve en estas zonas de la capital
- Riesgo por inundaciones en Madrid: estos serán los efectos de la borrasca Leonardo, según la Aemet
- La borrasca Leonardo pone en alerta estas zonas de Madrid: esta es la previsión para el miércoles
- Nuevas tarifas en los autobuses urbanos de Toledo a partir de marzo: cómo conseguir descuentos en el nuevo precio