Cortada la línea 8 de Metro en el aeropuerto de Barajas por la rotura de una tubería

La mañana del jueves comienza con malas noticias para los que quieran llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas en metro. La rotura de una tubería en el exterior de la estación ha provocado que se interrumpiera la circulación entre las estaciones de la T1-T2-T3 y la de la T4, las últimas de la línea 8, en ambos sentidos.

Según ha explicado en sus redes sociales Metro Madrid a las 7:23 horas, se esperaba que la incidencia durara más de 30 minutos.

[Noticia en elaboración]