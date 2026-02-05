Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRANSPORTES EN MADRID

Cortada la línea 8 de Metro en el aeropuerto de Barajas por la rotura de una tubería

Metro Madrid ha avisado a las 7:20 horas que la incidencia durará más de 30 minutos

Metro de Madrid

Metro de Madrid / Europa Press

Javier Niño González

Madrid

La mañana del jueves comienza con malas noticias para los que quieran llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas en metro. La rotura de una tubería en el exterior de la estación ha provocado que se interrumpiera la circulación entre las estaciones de la T1-T2-T3 y la de la T4, las últimas de la línea 8, en ambos sentidos.

Según ha explicado en sus redes sociales Metro Madrid a las 7:23 horas, se esperaba que la incidencia durara más de 30 minutos.

[Noticia en elaboración]

