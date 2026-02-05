Confirmado por el Ayuntamiento de Madrid: se abren las convocatorias de las subvenciones para la producción de largometrajes 2025-2026

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado la apertura del plazo de solicitudes para las subvenciones de largometrajes 2025-2026. Esta ayuda va dirigida tanto a personas físicas como a empresas productoras audiovisuales independientes, pymes o micropymes que presenten largometrajes de ficción o documental tanto en imagen real como en animación. El trámite, que podrá realizarse online o en una oficina de registro municipal (con cita previa), estará abierto hasta el próximo 31 de marzo.

Rodaje en Las Rozas en diciembre de 2025 / Carlos Iglesias (Europa Press)

Bases detalladas de los requisitos

Para optar a la presente convocatoria, la Comunidad de Madrid establece unos requisitos generales entre los que se encuentra poseer la nacionalidad española o de cualquier estado miembro de la Unión Europea siempre que se tenga una residencia fiscal en la Comunidad de Madrid con una antigüedad mínima de un año a la fecha de publicación de las subvenciones. En caso de cumplir este requisito, se debe además:

Ser una productora o asociación independiente que cumpla con los requisitos de Pyme : menos de 250 empleados y una facturación anual menor a 50 millones de euros (o un balance general menor a 43 millones de euros).

: menos de 250 empleados y una facturación anual menor a 50 millones de euros (o un balance general menor a 43 millones de euros). Estar inscrita en el Registro del ICAA (o su equivalente en el Espacio Económico Europeo) previo a la solicitud.

(o su equivalente en el Espacio Económico Europeo) previo a la solicitud. Tener como principal actividad la realización de proyectos audiovisuales con al menos 2 años de antigüedad o ,en su defecto, que alguno de los socios tenga una trayectoria profesional demostrable de al menos 2 años.

con al menos o ,en su defecto, que alguno de los socios tenga una trayectoria profesional demostrable de al menos 2 años. Estar dada de alta en un epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas relacionado con el sector (producción, distribución o venta audiovisual).

(producción, distribución o venta audiovisual). Poseer los derechos de explotación de los contenidos de la película (por cuenta propia o por acuerdos).

Si la persona física o jurídica carece de residencia fiscal en la Comunidad de Madrid, la obra audiovisual aún puede optar a estas ayudas, si demuestra estar vinculada con Madrid en al menos tres de los siguientes puntos:

Autoría.

Contenido de la obra.

Rodaje.

Equipo.

Postproducción.

En el caso de empresas extranjeras, además de cumplir los requisitos anteriores, deberán tener a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, un establecimiento operativo en la Comunidad de Madrid con dos años de antelación a dicha fecha.

Rodaje de ‘Todos los nombres de Dios’ en la Gran Vía este 2025 / AYUNTAMIENTO DE MADRID (Europa Press)

Requisitos adicionales específicos

Adicionalmente, en el momento de la presentación de la solicitud, se deberá tener garantizada una financiación de, al menos el 20% del presupuesto total previsto para la producción de la obra, y no haber comenzado el rodaje. Finalizada la obra, el proyecto final deberá obtener la nacionalidad española (de acuerdo al art. 5 de la Ley 55/2007).

Noticias relacionadas

¿Y si se trata de una coproducción?

Si el proyecto se realiza en régimen de coproducción entre varias empresas productoras, se tendrá que hacer constar esta circunstancia de forma expresa en la solicitud y deberá presentarse un formulario agrupación de empresas cumplimentado y firmado por cada una de las empresas intervinientes.