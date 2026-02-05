La Confederación Hidrográfica del Tajo alerta: se mantiene el nivel rojo por posible desbordamiento del Jarama en estos municipios de Madrid

La Comunidad de Madrid sigue en el punto de mira por la borrasca Leonardo, que amenaza con dejar abundantes lluvias, nevadas y fuertes rachas de viento en la capital. El temporal no se va y, durante la jornada de este jueves, se espera que deje las rachas de viento más fuertes de toda la semana.

De hecho, las alertas de la Aemet han obligado a que el Consistorio cierre ocho parques históricos: el parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

Alerta por posible desbordamiento del Jarama: precaución en estos municipios

Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activo a primera hora de este jueves los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jaramaen el tramo entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, y también a su paso por la localidad de Titulcia.

Así lo recoge el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHT, que apunta a que el caudal del Jarama a su paso por San Fernando se sitúa en un valor medio de 2,24 metros, por encima del umbral rojo de 1,75 metros. En Titulcia es de 2,73, algo por encima de los 2,60 metros que marca el aviso rojo.

Además de estos dos puntos, la CHT ha activado el nivel naranja en el río Henares en un tramo entre Alcalá y Torrejón; otra zona del Jarama en San Fernando de Henares; también el Jarama a la altura de Algete y en el río Alberche a su paso por Aldea del Fresno.

A los avisos rojo y naranja se le suman otras tres alertas amarillas por el paso del Jarama por Valdepeñas, el Manzanares por Puente de San Fernando, en la M-30 cerca de Aravaca; y el propio Manzanares en la zona de Colmenar Viejo.

Las presas de El Atazar, Santillana, Picadas y El Pardo desembalsan agua "significativamente"

Además, respecto a las presas de la Comunidad de Madrid que actualmente están liberando agua, la CHT ha destacado la de El Atazar, Santillana, Picadas y El Pardo, que se encuentran desembalsando "significativamente".

La primera de ellas está liberando unos 25 metros cúbicos por segundo (m3/s); la de Santillana está desembalsando unos 15 m3/s; la de Picadas, unos 100 m3/s; y finalmente la de El Pardo está liberando cerca de 20 m3/s.

La CHT ha subrayado que, cuando se declara un aviso por desembalses significativos, se da "conocimiento puntual y de forma inmediata" a las autoridades competentes en protección civil para que puedan evaluar la situación y tomar las medidas oportunas.

En este contexto, la CHT ha incidido en que sigue pendiente de las predicciones meteorológicas para los próximos días y de posibles aumentos de caudales. Por todo ello, se recomienda prestar atención a los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a las comunicaciones de las autoridades pertinentes.