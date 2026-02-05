CCOO denuncia "inacción y malas prácticas" de Urtasun en la BNE y pide el cese "fulminante" de la Dirección Técnica

La Sección Sindical de CCOO en la Biblioteca Nacional de España (BNE) ha denunciado la situación en la que se encuentran expuestos el personal y el patrimonio bibliográfico debido a las obras estructurales promovidas por el Ministerio de Cultura, que se están desarrollando "sin contar con un obligado Plan extraordinario de Autoprotección".

En un comunicado remitido a Europa Press, el sindicato responsabiliza de "inacción y malas prácticas" al Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al Secretario de Estado, Jordi Martí y a la Subsecretaria del Ministerio de Cultura, Carmen Páez. CCOO sostiene que, 14 meses después de las goteras registradas en octubre de 2024, la respuesta del Ministerio se caracteriza por "la falta de herramientas y efectivos para abordar la situación" y apunta, entre otras cuestiones, a la ausencia de señalización actualizada de salidas de emergencia y de itinerarios de evacuación actualizados "que no lleven a ratoneras".

"A día de hoy no tenemos equipos de primera intervención ni formados ni actualizados, hay un aumento de la carga de fuego al forrar de material combustible (papel, cartón, plásticos, etc) las zonas de obra, se prevé retirada y tránsito de canalizaciones de amianto y de fibras de fibrocemento. En algunas salas de exposiciones no hay indicación de salidas de emergencia y ni evacuación, no hay planes de trabajo a distancia adecuados que eviten la masificación de efectivos", ha denunciado el sindicato. CCOO recuerda que estas situaciones ya fueron denunciadas, junto a CSIF, ante la Inspección de Trabajo y lamenta que, por el momento, el delegado de Prevención de CCOO en la BNE no haya recibido respuesta de la Inspección.

El sindicato también acusa al ministro Urtasun de "pasividad" ante la ausencia de licencia de actividad de la sede de Alcalá de Henares de la BNE, una situación que, según subraya, se prolonga desde hace 30 años. En su denuncia, el sindicato sostiene que la Dirección Técnica de la Biblioteca ha sido "cómplice necesario" de este escenario, al "ocultar y negar" durante años esta cuestión a los representantes sindicales, por lo que solicitan su "cese fulminante".

La central sindical vincula sus críticas a los "episodios de inundaciones" que se producen desde 2023 y que afectan tanto a trabajadores como a usuarios de la institución, obligando a una "constante movilidad" de puestos de trabajo de personal público y de empresas externas, en un contexto que los delegados de Prevención han denunciado en el Comité de Seguridad y Salud Laboral por la "carencia y precariedad" de espacios.

Asimismo, afea el "incumplimiento" del compromiso de ejecución inmediata en la Plataforma de Contratación del Estado, de las distintas fases de las obras, compromiso que atribuye al secretario de Estado de Cultura.

Por ello, el secretario general de CCOO en la BNE, Emilio Murcia, responsabiliza de estas "inacciones y malas prácticas" al ministro, al secretario de Estado y a la subsecretaria, y les reprocha que no informen ni mantengan "al día" a la representación sindical estatal.