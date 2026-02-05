Madrid capea el temporal de lluvias: "No hay ninguna situación de riesgo en estos momentos en la ciudad"

Pese a las intensas lluvias que no dejan de caer desde la semana pasada, las cuales han provocado desbordes puntuales del Río Jarama; y de la rotura de una tubería que ha anegado la carretera de acceso a las terminales del aeropuerto de Barajas, la situación en Madrid es estable este jueves. "No hay ninguna situación de riesgo en estos momentos en la ciudad”, ha asegurado esta mañana la vicealcaldesa madrileña, Inma Sanz.

La incidencia, según ha explicado la también delegada de Seguridad y Emergencias, ha afectado a una "arteria principal" del Canal de Isabel II, obligando a activar un operativo de emergencia. Hasta cinco dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento se han desplazado a la zona para ayudar a los vehículos y los trabajadores atrapados por la inundación, atendiendo a "aproximadamente unas 20 personas", ha detallado.

“Lo más importante desde luego es resaltar que no ha habido heridos”, ha destacado Sanz. Así, de la veintena de personas afectadas, dos han tenido que ser rescatadas por los bomberos, mientras que el resto pudieron salir por su propio pie y fueron trasladados a la Terminal 3, "todos ellos en buen estado", ha informado.

Además del túnel anegado, la rotura ha afectado a los sótanos de algunas viviendas por filtraciones de agua y ha provocado el corte temporal de la Línea 8 de Metro, que ya ha sido restaurada. En cuanto al túnel, la vicealcaldesa ha indicado que “continuaba inundado”, aunque “había bajado el agua”, y ha añadido que siguen trabajando el personal de Emergencias y de mantenimiento, con actuaciones también sobre “en torno a una decena de vehículos que quedaron en el túnel atrapados”.

Por lo que respecta al temporal, el Ayuntamiento mantiene un seguimiento de los puntos más sensibles ante la subida de caudales por las lluvias y los desembalses, con especial atención al Jarama, “en la parte de la depuradora de Rejas”, y el Manzanares, “también en la zona de Puerta de Hierro”. En ambos casos se está realizando un "seguimiento muy exhaustivo” y, además, la Policía Municipal mantiene señalizada por precaución la pasarela peatonal que hay en la zona del Pardo, al estar “bastante metida en lo que es el propio cauce del río”.

Pese a la buena situación actual, la vicealcaldesa ha advertido de la evolución meteorológica en las próximas horas: “En la franja del mediodía, es cuando se prevén las rachas más fuertes de viento, incluso hasta los 80 km por hora”, por lo que ha recomendado “mucha precaución” hasta el final del aviso, “hasta las 6 de la tarde”.