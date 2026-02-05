Ayuso, en la presentación de San Isidro 2026: "Allá donde se prohíbe el toreo, desaparece la libertad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este miércoles la tauromaquia como expresión cultural y de libertad durante la presentación oficial de la Feria de San Isidro 2026, celebrada en la Plaza de Las Ventas. En el acto, que puso fin a la gala, también se entregaron los premios correspondientes a la pasada temporada taurina.

"Allá donde se prohíbe el toreo, desaparece la libertad", afirmó Ayuso, quien aseguró que Madrid se rebela ante "una visión hemipléjica de la cultura" y seguirá siendo "la gran casa de la tauromaquia al servicio de España entera". La presidenta subrayó que la Fiesta atraviesa un "momento especial", con una juventud que, en su opinión, "busca hoy más que nunca la verdad".

La Feria de San Isidro 2026 se celebrará entre el 8 de mayo y el 6 de junio y contará con un total de 31 festejos, bajo el lema Madrid, el corazón del toreo. El coso de Las Ventas acogerá 21 corridas de toros, tres novilladas picadas y dos corridas de rejones dentro del abono, además de los festejos extraordinarios fuera de abono, como la tradicional Corrida de Beneficencia y el cartel In Memoriam, dedicado este año a Ignacio Sánchez Mejías.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (4d), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), posan junto a diferentes autoridades durante el pase gráfico de la presentación de la Feria de San Isidro / Víctor Lerena / EFE

Entre los toreros anunciados figuran Alejandro Talavante, Sebastián Castella, José María Manzanares, Emilio de Justo, Miguel Ángel Perera, Daniel Luque, Paco Ureña, Borja Jiménez, Juan Ortega y Andrés Roca Rey, que protagoniza el cartel oficial de esta edición. Según Ayuso, la imagen del ciclo refleja que "la vida y la muerte hay que mirarlas de frente", con una concepción cercana a la tragedia clásica.

Los carteles fueron presentados por la empresa Plaza 1, gestora de la plaza de toros de Las Ventas, tras recibir la aprobación del Consejo de Administración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. Desde el Ejecutivo regional se expresó el objetivo de superar las cifras de asistencia registradas en la pasada edición.

La Feria de San Isidro 2025 cerró con el mayor número de espectadores de la última década, con 576.228 asistentes, una ocupación media del 93% del aforo y quince tardes con el cartel de "No hay billetes". La asistencia media fue de 21.432 personas por festejo.

Los diestros se enfrentarán a reses de ganaderías de primer nivel y distintos encastes, como Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq, Fuente Ymbro, La Quinta, Alcurrucén, Jandilla, Victorino Martín, Adolfo Martín o Lagunajanda. Todos los festejos serán retransmitidos por la televisión pública autonómica.

Durante la gala también se entregaron los premios de la temporada 2025. El galardón a la Mejor Ganadería fue para Jarandilla; el premio Juventud y Tauromaquia recayó en Álvaro Fernández; el de Mujer y Tauromaquia fue para la periodista Mariló Montero, y el futbolista Sergio Ramos fue designado Embajador de la Tauromaquia.

La próxima edición de la Feria de San Isidro reunirá a 44 matadores, nueve novilleros y cinco rejoneadores, con presencia internacional, y contará con varias confirmaciones de alternativa. Salvo Morante de la Puebla, que decidió seguir toreando tras anunciar su retirada el pasado año, estarán presentes las principales figuras del escalafón.