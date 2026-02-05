CRÍTICAS A LA MEDIDA
Ayuso llama "tecnocomunista" a Sánchez por ir "contra la libertad" al querer restringir las redes sociales a menores de 16 años
"En las saunas del suegro permitía todo tipo de menores, a los que ahora dice que quiere defender en las redes sociales", ha criticado la presidenta madrileña
"Tecnocomunista". Así ha calificado Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez tras anunciar la intención del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Según la presidenta madrileña, esta decisión va "contra la libertad del mundo".
"Eso sí, en las saunas del suegro permitía todo tipo de menores, a los que ahora dice que quiere defender en las redes sociales", ha apuntado Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
Sánchez anunció el martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.
Para Ayuso, el presidente del Gobierno está dejando a España "a la altura del betún" y le ha acusado de usar en su beneficio "a jueces, a fiscales o a fontaneros". Y ha añadido también que Sánchez intenta "tapar el trabajo" que "ha hecho con la dictadura chavista".
- Una noche dentro de las obras que convertirán la Línea 6 en el Metro del futuro: 'Tiene mucho mérito abrir cada mañana
- Este es el barrio de Madrid que aún conserva su esencia de pueblo: elegido como uno de los favoritos para vivir
- La borrasca Leonardo en Madrid, en directo: la Aemet activa el aviso amarillo por nieve en estas zonas de la capital
- El canal de Isabel II desembalsa agua en cinco de sus presas tras las últimas lluvias y ante las previsiones de más precipitaciones
- El Ayuntamiento de Tres Cantos invertirá 2,7 millones en la ampliación del Centro Municipal de Mayores
- La borrasca Leonardo pone en alerta estas zonas de Madrid: esta es la previsión para el miércoles
- Te curas, pero no vuelves a ser la misma': la historia de tres madrileñas a las que el cáncer llegó muy pronto
- Así es la casa de campo que tiene Leiva en la frontera de Toledo y Madrid: 800 metros cuadrados con vistas al río y huerta privada