Ayuso llama "tecnocomunista" a Sánchez por ir "contra la libertad" al querer restringir las redes sociales a menores de 16 años

"Tecnocomunista". Así ha calificado Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez tras anunciar la intención del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Según la presidenta madrileña, esta decisión va "contra la libertad del mundo".

"Eso sí, en las saunas del suegro permitía todo tipo de menores, a los que ahora dice que quiere defender en las redes sociales", ha apuntado Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Sánchez anunció el martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

Noticias relacionadas

Para Ayuso, el presidente del Gobierno está dejando a España "a la altura del betún" y le ha acusado de usar en su beneficio "a jueces, a fiscales o a fontaneros". Y ha añadido también que Sánchez intenta "tapar el trabajo" que "ha hecho con la dictadura chavista".