Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte línea 8 MetroT4 del aeropuertoOperación CampamentoAlcalde de MóstolesCuadro de SorollaBorrasca LeonardoLínea 6 de MetroBaliza V6
instagramlinkedin

CRÍTICAS A LA MEDIDA

Ayuso llama "tecnocomunista" a Sánchez por ir "contra la libertad" al querer restringir las redes sociales a menores de 16 años

"En las saunas del suegro permitía todo tipo de menores, a los que ahora dice que quiere defender en las redes sociales", ha criticado la presidenta madrileña

Isabel Díaz Ayuso interviene durante el Pleno en la Asamblea de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso interviene durante el Pleno en la Asamblea de Madrid. / EFE/ Chema Moya

Javier Niño González

Madrid

"Tecnocomunista". Así ha calificado Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez tras anunciar la intención del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Según la presidenta madrileña, esta decisión va "contra la libertad del mundo".

"Eso sí, en las saunas del suegro permitía todo tipo de menores, a los que ahora dice que quiere defender en las redes sociales", ha apuntado Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Sánchez anunció el martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

Noticias relacionadas

Para Ayuso, el presidente del Gobierno está dejando a España "a la altura del betún" y le ha acusado de usar en su beneficio "a jueces, a fiscales o a fontaneros". Y ha añadido también que Sánchez intenta "tapar el trabajo" que "ha hecho con la dictadura chavista".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una noche dentro de las obras que convertirán la Línea 6 en el Metro del futuro: 'Tiene mucho mérito abrir cada mañana
  2. Este es el barrio de Madrid que aún conserva su esencia de pueblo: elegido como uno de los favoritos para vivir
  3. La borrasca Leonardo en Madrid, en directo: la Aemet activa el aviso amarillo por nieve en estas zonas de la capital
  4. El canal de Isabel II desembalsa agua en cinco de sus presas tras las últimas lluvias y ante las previsiones de más precipitaciones
  5. El Ayuntamiento de Tres Cantos invertirá 2,7 millones en la ampliación del Centro Municipal de Mayores
  6. La borrasca Leonardo pone en alerta estas zonas de Madrid: esta es la previsión para el miércoles
  7. Te curas, pero no vuelves a ser la misma': la historia de tres madrileñas a las que el cáncer llegó muy pronto
  8. Así es la casa de campo que tiene Leiva en la frontera de Toledo y Madrid: 800 metros cuadrados con vistas al río y huerta privada

Ayuso critica la "demagogia barata" de Vox que tratar a los madrileños como "borregos"

Ayuso critica la "demagogia barata" de Vox que tratar a los madrileños como "borregos"

Más horas de aparcamiento gratis en Pozuelo: el parking de Cercanías amplía su horario hasta medianoche

Más horas de aparcamiento gratis en Pozuelo: el parking de Cercanías amplía su horario hasta medianoche

Cita, copa y estafa: desmantelan en el centro de Madrid una banda que desplumaba a turistas con facturas de hasta 4.000 euros

Cita, copa y estafa: desmantelan en el centro de Madrid una banda que desplumaba a turistas con facturas de hasta 4.000 euros

Ayuso llama "tecnocomunista" a Sánchez por ir "contra la libertad" al querer restringir las redes sociales a menores de 16 años

Ayuso llama "tecnocomunista" a Sánchez por ir "contra la libertad" al querer restringir las redes sociales a menores de 16 años

La Confederación Hidrográfica del Tajo alerta: se mantiene el nivel rojo por posible desbordamiento del Jarama en estos municipios de Madrid

La Confederación Hidrográfica del Tajo alerta: se mantiene el nivel rojo por posible desbordamiento del Jarama en estos municipios de Madrid

Espectaculares imágenes tras la rotura de una tubería en Barajas que ha cortado el acceso a la T4

Espectaculares imágenes tras la rotura de una tubería en Barajas que ha cortado el acceso a la T4