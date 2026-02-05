Ayuso critica la "demagogia barata" de Vox que tratar a los madrileños como "borregos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a Vox de "demagogia barata" mientras tratan como "borregos" a los madrileños "fomentado siempre mentiras y, sobre todo, buscando que en las calles uno se sienta extraños, unos contra otros".

Así lo ha apuntado durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid tras la pregunta formulada por la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha asegurad que los inmigrante "extraen los recursos públicos" a los madrileños.

"Todo lo que dicen es burda mentira, tratando como populistas al pueblo de Madrid, como si fueran borregos", ha remarcado Ayuso, quien ha agregado que Vox "no hace más que favorecer" al Gobierno Pedro Sánchez con "la izquierda sectaria de esta cámara esas monsergas pero jamás esperaría lo mismo de Vox".

Además, les ha acusado de estar únicamente "al cálculo electoral" cuando "todo lo que hacen es siempre extremista, pero, sobre todo, para intentar electoralmente ir hacia no sé qué lugar porque en lugar de buscar cuestiones que nos unen y más en un momento como el que se está viviendo en España".

"Ustedes están únicamente a lo suyo, fomentando siempre mentiras y, sobre todo, buscando que en las calles uno se sienta extraño, unos contra otros, todo enfrentado", ha agregado.