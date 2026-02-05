COMUNIDAD DE MADRID
Ayuso critica la "demagogia barata" de Vox que tratar a los madrileños como "borregos"
La presidenta madrileña les ha acusado de estar únicamente "al cálculo electoral" cuando "todo lo que hacen es siempre extremista
Efe
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves a Vox de "demagogia barata" mientras tratan como "borregos" a los madrileños "fomentado siempre mentiras y, sobre todo, buscando que en las calles uno se sienta extraños, unos contra otros".
Así lo ha apuntado durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid tras la pregunta formulada por la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha asegurad que los inmigrante "extraen los recursos públicos" a los madrileños.
"Todo lo que dicen es burda mentira, tratando como populistas al pueblo de Madrid, como si fueran borregos", ha remarcado Ayuso, quien ha agregado que Vox "no hace más que favorecer" al Gobierno Pedro Sánchez con "la izquierda sectaria de esta cámara esas monsergas pero jamás esperaría lo mismo de Vox".
Además, les ha acusado de estar únicamente "al cálculo electoral" cuando "todo lo que hacen es siempre extremista, pero, sobre todo, para intentar electoralmente ir hacia no sé qué lugar porque en lugar de buscar cuestiones que nos unen y más en un momento como el que se está viviendo en España".
"Ustedes están únicamente a lo suyo, fomentando siempre mentiras y, sobre todo, buscando que en las calles uno se sienta extraño, unos contra otros, todo enfrentado", ha agregado.
- Una noche dentro de las obras que convertirán la Línea 6 en el Metro del futuro: 'Tiene mucho mérito abrir cada mañana
- Este es el barrio de Madrid que aún conserva su esencia de pueblo: elegido como uno de los favoritos para vivir
- La borrasca Leonardo en Madrid, en directo: la Aemet activa el aviso amarillo por nieve en estas zonas de la capital
- El canal de Isabel II desembalsa agua en cinco de sus presas tras las últimas lluvias y ante las previsiones de más precipitaciones
- El Ayuntamiento de Tres Cantos invertirá 2,7 millones en la ampliación del Centro Municipal de Mayores
- La borrasca Leonardo pone en alerta estas zonas de Madrid: esta es la previsión para el miércoles
- Te curas, pero no vuelves a ser la misma': la historia de tres madrileñas a las que el cáncer llegó muy pronto
- Así es la casa de campo que tiene Leiva en la frontera de Toledo y Madrid: 800 metros cuadrados con vistas al río y huerta privada