Las alertas de la Aemet fuerzan el cierre de ocho parques históricos de Madrid: ¿cuándo volverán a estar abiertos?

La borrasca Leonardo sigue azotando la capital con fuerza. El temporal no se va de Madrid y activa todo tipo de avisos y alertas por riesgo de inundaciones y viento. Durante la jornada de este jueves, se espera que se registren las rachas de viento más altas de toda la semana.

Como consecuencia, el Ayuntamiento de Madrid mantendrá cerrados durante todo el día de hoy El Retiro y otros ocho parques históricos de la ciudad. Este cierre afectará al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

"La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles", explica el Ayuntamiento, que informará al respecto a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.

¿Por qué se activa el protocolo de los Jardines de El Retiro?

Las alertas que obligan a cerrar parcial o totalmente los Jardines del Buen Retiro están definidas en un protocolo que se activa cuando se superan determinados umbrales de velocidad del viento, humedad del suelo, temperatura y nevadas. Se han establecido cuatro niveles de aviso (verde, amarillo, naranja y rojo) en función de las previsiones facilitadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Estas predicciones las elabora diariamente el personal experto en meteorología de la AEMET, que analiza específicamente la situación en El Retiro y envía un boletín al Ayuntamiento de Madrid la jornada anterior a las 17:00 horas. Dicho informe está dividido en tramos de tres horas y contempla las rachas máximas de viento, la temperatura, el agua disponible en el suelo y la presencia de tormentas.

Buenas noticias: las temperaturas aumentan en la capital

Aunque parezca mentira, entre las fuertes lluvias y rachas de viento, se asoma una buena noticia. Las temperaturas aumentarán en la capital y oscilarán entre los 14 grados de temperatura máxima y los 9 grados de temperatura mínima, aunque es posible que la sensación térmica sea algo inferior debido al fuerte viento.

En la sierra, las temperaturas también irán en ascenso y las mínimas se producirán al final del día. En el municipio de Somosierra, los termómetros se situarán entre los 8 grados de temperatura máxima y los 2 grados de temperatura mínima. En Guadarrama, las máximas serán de 13 grados y las mínimas de 5.