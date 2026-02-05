Aranjuez: Las 400 viviendas del Plan Vive estarán finalizadas en junio

El Ayuntamiento de Aranjuez ha anunciado que la promoción de 400 viviendas del Plan Vive, impulsada por la Comunidad de Madrid en la avenida Memorial Paz de Hiroshima, finalizará en junio de 2026.

El alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez, visitó este jueves las obras acompañado del consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Durante la visita, el primer edil destacó la necesidad de proteger el Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio Mundial, frente a posibles proyectos fotovoltaicos en la zona, según informó el Consistorio.

Plan Vive en Aranjuez: una respuesta a la escasez de vivienda

El alcalde subrayó que este proyecto responde a una necesidad real en Aranjuez: la escasez de vivienda. "El incremento de la oferta de viviendas en régimen de alquiler tendrá un impacto directo y positivo en la calidad de vida de los vecinos, especialmente de los jóvenes y otros colectivos con dificultades para acceder a una vivienda", señaló Miguel Gómez.

El primer edil también agradeció a la Comunidad de Madrid la elección de Aranjuez para desarrollar esta actuación, destacando que se trata de una decisión que contribuye al desarrollo urbano y social del municipio.

Iniciativas municipales para ampliar la oferta de vivienda

El Ayuntamiento de Aranjuez continúa trabajando en diversas iniciativas para mejorar el acceso a la vivienda. Entre ellas, destaca la venta de 75 viviendas de propiedad municipal en el barrio de Agfa durante este semestre, destinadas, entre otros criterios, a personas de entre 18 y 40 años.

Además, Miguel Gómez señaló que el Gobierno municipal busca financiación para rehabilitar más viviendas y ponerlas a disposición de los vecinos, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible.

Protección del Paisaje Cultural de Aranjuez

Durante la visita, el alcalde aprovechó para referirse a la defensa del Paisaje Cultural de Aranjuez, declarado Patrimonio Mundial. Según explicó, la UNESCO ha remitido recientemente un informe que respalda la reivindicación de la ciudad y recomienda al Estado no autorizar proyectos fotovoltaicos ni en la zona del bien ni en su zona de amortiguamiento.

"Corresponde al Ministerio de Cultura la protección de los bienes declarados Patrimonio Mundial. Solicito a la ministra de Vivienda que traslade al ministro de Cultura la preocupación del Ayuntamiento de Aranjuez", afirmó Gómez, señalando que la implantación de plantas fotovoltaicas supondría un perjuicio para el Patrimonio y la planificación urbana.