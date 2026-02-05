Los alcaldes de Mejorada y Velilla piden soluciones a los atascos de la R-3

Los alcaldes de Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio, Jorge Capa y Antonia Alcázar, se han reunido hoy con los responsables de Carreteras del Estado y Carreteras de la Comunidad de Madrid para explorar soluciones a los atascos diarios en la incorporación de la M-208 a la R-3. slkdnflksmf

Las medidas propuestas por los ayuntamientos consisten en crear un carril de incorporación que permita a los vehículos de Mejorada incorporarse de forma independiente y mucho más ágil a la R-3, así como un carril de salida independiente desde la R-3 hasta Velilla.

Estas medidas "reducirían considerablemente los atascos diarios que padecen los vecinos de ambos municipios en la M-208, como han demostrado pruebas piloto realizadas en el pasado", ha recogido el Ayuntamiento mejoreño en una nota.

Según cálculos oficiales, la rotonda que comunica ambos municipios con la M-208 y la R-3 soporta un tráfico diario de alrededor de 30.000 vehículos, y es la única vía directa que comunica municipios con la capital.

En el encuentro han participado la jefa de demarcación de Carreteras del Estado en Madrid, Gloria Ramos, las subdirectoras de concesiones y planificación de Carreteras de la Comunidad de Madrid, Belén Peña y María López, así como los concejales del área de ambos municipios, Antonio Plaza y Joaquín Panadero, de Mejorada y Velilla, respectivamente.

Por otro lado, el alcalde de Mejorada del Campo ha vuelto a solicitar hoy a la dirección de Carreteras de la Comunidad de Madrid la construcción de una rotonda en la M-208, a la altura de los Hornos, por motivos seguridad vial. "Se trata de uno de los puntos negros de las carreteras autonómicas, donde se producen importantes accidentes cada año", ha indicado Capa.

Además, ha insistido en "la importancia" del desdoblamiento de las carreteras M-203 y M-208, y la recuperación de la conocida como ‘carretera fantasma’, futura M-205, para mejorar el tráfico en el municipio y desarrollar todo el polígono industrial.