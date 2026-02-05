Este es el 'ahorro' de Manu por tributar en Madrid si ganase el rosco de 'Pasapalabra': 40.000 euros más que Rosa

Tras más de 25 años en antena, el mítico concurso de Pasapalabra, emitido en Antena 3, repartirá este jueves 5 de febrero el premio más elevado de su historia. En apenas unas horas, Manu Pascual o Rosa Rodríguez competirán por un bote total de 2.716.000 euros. Sin embargo, a pesar de luchar por la misma cantidad, en caso de victoria no se llevarán la misma cantidad a casa. El madrileño Manu podrá embolsarse hasta 44.000 euros más que Rosa, que reside en Galicia.

De acuerdo con los expertos fiscales de la plataforma fiscal TaxDown , los premios ganados por televisión se ajustan a la regulación del artículo 101.7 de la ley de IRPF, según la cual existe una retención del 19% a los premios conseguidos en concursos, que deduce directamente la productora televisiva. Es decir, que al ganador, sea quien sea, le retendrán inicialmente un total de 516.040 euros por defecto y recibirá ahora 2.199.960 euros brutos.

Además, estos premios no están exentos de tributar en el IRPF, pues se consideran una ganancia patrimonial que no deriva de transmisión de elementos patrimoniales, por lo que habría que incluirlo en el apartado de la base imponible general en la declaración de la renta del año siguiente.

En este sentido, hay que recordar que el IRPF es un impuesto progresivo, por lo que se aplicarán distintos porcentajes en función de los tramos que correspondan a cada caso. Al ser una cantidad tan alta, hay que tener en cuenta tres aspectos: la cuantía del premio, los ingresos y la comunidad autónoma en la que resida el contribuyente, ya que esta última hará que también varíe el tipo aplicable.

El premio neto de Manu ascendería aproximadamente a 1.223.000€ tras todas las deducciones. / Antena 3 / EPE

Si el ganador fuera Manu, natural de la Comunidad de Madrid, tendrá que pagar, por un lado, un 24,09% de la escala estatal y, por otro, un 20,33% por la comunidad autónoma, es decir, un 44,42% en total. Como consecuencia, la Agencia Tributaria estatal recaudaría alrededor de 529.970 euros de este premio y la Hacienda autonómica de Madrid unos 447.251 euros. En total, ambos organismos se quedarán con alrededor de 977.000 euros, a los que habría que añadir los 516.040 euros iniciales. Así, el premio neto total de Manu se quedaría en alrededor de 1.223.000 euros.

El premio neto de Rosa se quedaría en 1.179.000 euros tras todas las deducciones. / Antena 3 / EPE

Mientras que si la ganadora es Rosa Rodríguez, residente en Galicia, hay un ligero cambio en el resultado final. Tendrá que pagar, por un lado, un 24,09% de la escala estatal (al igual que Manu) y, por otro, un 22,30% por la comunidad autónoma, es decir, un 46,39% en total, alrededor de dos puntos más que su oponente. Como consecuencia, la Agencia Tributaria estatal recaudaría unos 529.970 euros de este premio y la Hacienda autonómica de Galicia un total de 490.000 euros. En total, ambos organismos se quedarán con más de un millón. Así, el premio neto total de Rosa se quedaría en alrededor de 1.179.000 euros.

Noticias relacionadas

Así, la cantidad anunciada a los espectadores se trata de una cifra bruta, que no se corresponde con la cantidad real que podrían ganar Manu y Rosa. Además, Hacienda, la eterna ganadora, hace un pequeño recordatorio a todos aquellos afortunados que se hayan llevado un premio este 2025, y es que deben recordar incluirlo en su IRPF este año.