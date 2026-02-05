CRISIS FERROVIARIA
Adif aumenta en 25 minutos el trayecto Madrid-Barcelona en Renfe, Iryo y Ouigo hasta diciembre
También ha acordado con Renfe, Iryo y Ouigo suprimir los últimos trenes para desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura
EFE
Adif ha prolongado hasta el próximo mes de diciembre el aumento medio de 25 minutos en los tiempos de viaje en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona a petición de las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo, según han señalado este jueves fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria.
Además de prolongar los tiempos de viaje en unos 25 minutos, Adif ha acordado con las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo suprimir los últimos trenes que circulaban cada jornada por el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, medida que también se mantendrá hasta diciembre.
Según Adif, las medidas permitirán a los equipos de mantenimiento de la compañía desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales. Así, las operadoras optimizarán y adaptarán la explotación de sus servicios con el objetivo de permitir a Adif realizar dichas tareas.
- Una noche dentro de las obras que convertirán la Línea 6 en el Metro del futuro: 'Tiene mucho mérito abrir cada mañana
- Este es el barrio de Madrid que aún conserva su esencia de pueblo: elegido como uno de los favoritos para vivir
- La borrasca Leonardo en Madrid, en directo: la Aemet activa el aviso amarillo por nieve en estas zonas de la capital
- El canal de Isabel II desembalsa agua en cinco de sus presas tras las últimas lluvias y ante las previsiones de más precipitaciones
- El Ayuntamiento de Tres Cantos invertirá 2,7 millones en la ampliación del Centro Municipal de Mayores
- La borrasca Leonardo pone en alerta estas zonas de Madrid: esta es la previsión para el miércoles
- Te curas, pero no vuelves a ser la misma': la historia de tres madrileñas a las que el cáncer llegó muy pronto
- Así es la casa de campo que tiene Leiva en la frontera de Toledo y Madrid: 800 metros cuadrados con vistas al río y huerta privada