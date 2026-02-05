Las acusaciones de presunto acoso sexual contra el alcalde de Móstoles encienden el primer Pleno de la Asamblea de Madrid del año

Se preveía un pleno agitado, primero del año en la Asamblea de Madrid tras siete semanas de parón, con asuntos como vivienda, sanidad o la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno central de telón de fondo, pero las informaciones conocidas a última hora de la noche de ayer en torno a un supuesto caso de acoso sexual del alcalde de Móstoles del que el PP madrileño tuvo conocimiento ha terminado de encenderlo.

Según la información publicada por El País, apoyada en una denuncia interna, una concejala que posteriormente terminó entregando el acta asegura haber sido víctima de acoso sexual primero y acoso laboral después por parte de Manuel Bautista, alcalde popular de Móstoles, mientras formó parte de su equipo, entre 2022 y 2024. Tras haber puesto los hechos en conocimiento de la dirección del PP y escrito a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mantiene, tanto el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, como la vicesecretaria, Ana Millán, la disuadieron de presentar denuncias.

Antes del comienzo del pleno, Serrano admitía que se había encontrado con la edil pero ha negado que se tratara de un caso de acoso sexual y lo ha circunscrito a "una disputa laboral en el ámbito de un grupo municipal" y ha vinculado la publicación de la información con el momento político, el día en el que Francisco Salazar, colaborador de Pedro Sánchez acusado de acoso sexual, comparecía en el Senado, y en vísperas de las elecciones en Aragón, además de descartar el cese de Bautista.

Es el mismo argumento al que se ha aferrado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, momentos después en la sesión de control. "Yo no he venido a este pleno a hacerle la campaña Pilar Alegría, que se está hundiendo en Aragón. Están utilizando, mientras Salazar está yendo al Senado, un caso fabricado contra el Partido Popular", ha asegurado ante las preguntas de la portavoz socialista, Mar Espinar.

Espinar ha iniciado su intervención reproduciendo las afirmaciones de Millán y Serrano hacia la concejal recogidas por El País. "Tienes que protegerte a ti y protegerte es no hacer nada", "No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer una solución", "Te tiran los tejos, tú le das calabazas y a partir de ahí todo cambia...", ha enumerado. La portavoz del PSOE ha acusado a Ayuso de "enviar a sus secuaces" para explicarle a la edil "mejor la boquita cerrada". "Mientras me daba lecciones a mí de feminismo, estaba amordazando a una víctima en su partido", ha remachado.

"Están manipulando cualquier cosa, utilizando el verdadero asunto de las agresiones sexuales a mujeres, las verdaderas víctimas de violencia, que son las que estaban en el entorno de Salazar y de la Moncloa y que ustedes se estuvieron tapando", ha replicado la presidenta madrileña.

También la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha aludido al asunto, ha reprochado a Ayuso que ante la petición de ayuda de la edil, rechazó reunirse con ella "y recibió al agresor", ha dicho, "cinco días después". "Hoy tiene la oportunidad de pedir perdón. ¿Qué va a hacer?", ha interpelado. La presidenta madrileña ha respondido aludiendo a la presunción de Inocencia. "Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer y ahí siempre queda su presunción de inocencia, ¿dónde queda la mía ante sus insultos y ataques, diarios", ha dicho.

"¿Y Móstoles?", ha inquirido la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, aunque la pregunta ha quedado en el aire después de que Ayuso hubiese consumido todo el tiempo de su intervención en su primera respuesta a la pregunta inicial de Moñino sobre el coste de los centros de menores extranjeros no acompañados. Entre otras cuestiones ha insistido Ayuso en uno de sus argumentos habituales. "Tenemos que soportarles a ustedes esa demagogia barata que todas las semanas nos trae aquí para intentar eximir de sus responsabilidades al Gobierno de Pedro Sánchez", ha mantenido.

Moñino ha comentado el caso de Móstoles posteriormente en los pasillos a preguntas de la prensa, en plena pugna entre las dos formaciones en la localidad y en los ámbitos regional y nacional. "Nosotros respetamos la presunción de inocencia, pero exigimos responsabilidades políticas", ha dicho. "El alcalde de Móstoles tiene que dimitir para defender su honor y esa inocencia de la que habla" ante acusaciones que ha tildado de "graves".

Noticias relacionadas

También Bergerot, en declaraciones a la prensa, ha reclamado la dimisión no solo de Manuel Bautista, sino también de Ana Millán, quien además de vicesecretaria del PP madrileño es vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, y de Alfonso Serrano, a quien ha llamado "sinvergüenza" y ha acusado de representar "lo más tóxico de la política madrileña" por circunscribir el caso "a una cuestión meramente laboral". Desde el PSOE-M, su secretario general, Óscar López, también ha pedido el "cese o dimisión inmediata" de Bautista y ha acusado de hipocresía a Ayuso y "sus lacayos" tras las repetidas críticas desde el PP a los casos denunciados en el PSOE.