Acampar en un museo, visitar al Ratón Pérez o mirar las estrellas en el Planetario: siete planes infantiles para disfrutar en Madrid cuando llueve

Es invierno, hace frío y la lluvia parece no dar tregua. Cuando el mal tiempo obliga a buscar refugio, Madrid ofrece una amplia variedad de planes culturales de interior para niños, ideales para disfrutar en familia sin renunciar al ocio ni al aprendizaje.

Museos, auditorios y centros culturales de la capital adaptan su programación al público infantil con propuestas que combinan cultura, ciencia, música y cine. Talleres de astronomía, conciertos familiares, actividades en museos y experiencias nocturnas convierten los días de lluvia en una oportunidad para descubrir la ciudad desde otra perspectiva.

Portada de la 'Guía infantil de Madrid' / EDITORIAL TOROMÍTICO

Muchas de estas actividades están recogidas en la Guía infantil de Madrid, de la periodista Lucía Martín, publicada por Toromítico e ilustrada por Amparo Duñaiturria. El libro dedica un apartado específico a los planes con niños en Madrid cuando llueve, con propuestas pensadas para distintas edades y repartidas por toda la ciudad.

Entre los planes más originales destaca Música y juguetes, un concierto que se celebra en el Auditorio Nacional de Música. En él, una orquesta combina instrumentos clásicos —violines, flautas o piano— con instrumentos de juguete, acercando la música a los niños desde el juego y la experimentación sonora.

Dormir en un museo

El Museo Nacional de Ciencias Naturales organiza una vez al mes, entre octubre y junio, acampadas nocturnas para familias. Los participantes pueden dormir en el edificio de Biología o en el de Geología, rodeados de animales o dinosaurios, en una experiencia educativa que transforma el museo en un espacio de exploración.

El patrimonio cultural también se descubre en espacios como el Museo de Bomberos de Madrid, donde los niños conocen la historia de esta profesión a través de vehículos históricos, o en la Casa Museo del Ratón Pérez, situada cerca de la Puerta del Sol, que recrea el hogar del personaje más emblemático de la tradición infantil española.

Cine infantil

La Cineteca de Matadero Madrid completa la oferta con una cuidada programación de cine infantil y familiar, que incluye clásicos y películas menos conocidas, muchas de ellas en versión original subtitulada. Las proyecciones tienen lugar los domingos por la mañana de enero a julio.

El Museo Arqueológico Nacional ofrece talleres familiares en los que los niños pueden convertirse en alfareros, tejedores o mosaístas por un día, aprendiendo de forma práctica cómo trabajaban las antiguas civilizaciones romanas, griegas y egipcias.

Actividades científicas

El Planetario de Madrid organiza talleres gratuitos en fines de semana y días no lectivos. Uno de los más destacados es Detective de las constelaciones, donde los niños aprenden a distinguir estrellas y planetas, a comprender el origen de las constelaciones y a utilizar aplicaciones como Stellarium para observar el cielo.

Madrid está llena de planes culturales para niños, muchos de ellos poco conocidos. La Guía infantil de Madrid propone un recorrido por la ciudad que combina ocio, divulgación y curiosidades locales: desde el significado de palabras castizas como parpusa hasta tradiciones gastronómicas y el origen del apodo de los madrileños, los gatos.