SUCESO EN MADRID

Tres jóvenes heridos tras chocar un turismo contra un camión en la M-30

El accidente se ha producido de madrugada en el kilómetro 6 de la calzada exterior y ha obligado a trasladar a los tres ocupantes del coche a distintos hospitales

EMERGENCIAS MADRID

Javier Niño González

Madrid

Tres jóvenes han resultado heridos en un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de este miércoles en la M-30 de Madrid, después de que un turismo colisionara contra la parte trasera de un camión en la calzada exterior, según ha informado Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 04.00 horas de este miércoles, como consecuencia del impacto, el vehículo quedó enganchado al camión.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Samur-Protección Civil, que atendieron a los tres ocupantes del coche, todos ellos jóvenes, con lesiones de diversa consideración. Una mujer que viajaba en la parte trasera del turismo sufrió una herida en la cabeza y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón como potencialmente grave debido a la energía del impacto, aunque aparentemente no presentaba más lesiones.

El conductor del vehículo resultó herido con una fractura costal, mientras que la copiloto presentaba dolor en la zona cervical. Ambos fueron evacuados al Hospital Universitario La Paz para su valoración y tratamiento.

Por su parte, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid aseguraron el vehículo durante las maniobras de retirada, y la unidad judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado e investiga las causas del siniestro.

