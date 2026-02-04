San Valentín en Madrid: descubre los romances históricos de Cleopatra en una experiencia inmersiva

Cleopatra, la exposición inmersiva disponible en Madrid Artes Digitales, Nave 16 de Matadero Madrid; ofrece un recorrido que combina historia, tecnología y patrimonio cultural para explorar la vida y el legado de Cleopatra VII, la última reina de Egipto. La exposición permite adentrarse en los diferentes momentos de su reinado y en la historia política, social y cultural de Alejandría y el Mediterráneo helenístico, mediante un recorrido de entre 70 y 90 minutos que integra herramientas digitales y experiencias sensoriales.

Un recorrido inmersivo por la historia del Mediterráneo

El itinerario incluye hologramas 3D sin gafas, proyecciones 360º, realidad aumentada, realidad virtual y un metaverso interactivo, que muestran la evolución histórica desde el ascenso de Alejandro Magno hasta los últimos años del Antiguo Egipto. Los hologramas y proyecciones reconstruyen episodios clave de la historia ptolemaica y permiten comprender la influencia política y cultural de Cleopatra en la región.

Exposición inmersiva de Cleopatra en Matadero / MADRID ARTES DIGITALES

El área expositiva permite explorar la ciudad de Alejandría, su planificación urbana y su papel como centro cultural y económico del Mediterráneo. Mapas interactivos, espejos inmersivos y paneles informativos muestran cómo Cleopatra consolidó su dinastía y cómo su reinado estuvo marcado por la combinación de poder político, diplomacia y desarrollo cultural.

Proyecciones y realidad virtual: la vida de Cleopatra

La sala de proyecciones 360º, con más de 1.200 metros cuadrados, narra momentos clave de la vida de Cleopatra, desde su alianza con Julio César hasta su relación con Marco Antonio. La sala de realidad virtual permite explorar simbólicamente las ruinas sumergidas de Alejandría y el templo de Isis, mientras que el metaverso interactivo ofrece un recorrido por la batalla de Accio y otros episodios relevantes de su reinado.

San Valentín y visitas

Con motivo de San Valentín, la exposición ofrece descuentos en entradas generales, senior y colectivos especiales hasta el 14 de febrero de 2026. La muestra estará abierta de lunes a domingo, con descanso los martes, entre el 4 de febrero y el 22 de marzo de 2026.

Precios de entradas

Día del Espectador (D.E.): 14,90 €

Entrada General: desde 19,90 €

Entrada Senior (+65 años): desde 16,90 €

Entrada Niño (3–13 años): desde 15,90 €

Pack Familiar (mín. 3 personas): desde 15,90 € por persona

Colectivos Especiales* y Grupos (+10 personas): desde 11,40 €

Pack VIP “La Joya del Nilo”: desde 44,90 €

*Colectivos especiales incluyen Carné Joven, Familias Numerosas, Personas con Discapacidad y Desempleados.

El Pack VIP incluye la entrada general y un set de merchandising de edición limitada con gorra, libreta, tote bag y recuerdo fotográfico.

Cleopatra: historia y legado cultural

Cleopatra, cuyo nombre significa gloria de su padre, fue la última soberana de la dinastía ptolemaica. Destacó por su formación cultural, su conocimiento del idioma egipcio y su participación en tratados científicos y médicos. Su reinado se desarrolló en un contexto de intercambios culturales, diplomáticos y comerciales que situaron a Alejandría como un nodo central del Mediterráneo.

Tras la derrota en la batalla de Accio, su muerte y la ubicación de su tumba, junto a Marco Antonio, permanecen como uno de los enigmas históricos más relevantes.

Noticias relacionadas

Exposición inmersiva de Cleopatra en Matadero / MATADERO MADRID

Cleopatra, la exposición inmersiva permite recorrer los hitos de su vida y su contexto histórico a través de tecnologías inmersivas, mostrando la historia política, cultural y artística de su tiempo y su influencia en la región mediterránea.