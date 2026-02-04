Una mujer denunció a Epstein al FBI desde Madrid

Una posible víctima de Jeffrey Epstein, financiero estadounidense que fue condenado por explotación sexual de menores, denunció su caso al FBI desde Madrid entre finales de 2019 y comienzos de 2020, tras lo cual se iniciaron los trámites para dar asistencia y orientación a esta mujer, que se da a entender que residía en España en un lugar que se oculta.

Así figura en una cadena de correos electrónicos del FBI, la víctima y su abogado recogidos por Servimedia, que forma parte de los más de tres millones de documentos sobre el 'caso Epstein' que fueron desclasificados la semana pasada en EE.UU., según explicó el fiscal general adjunto de este país, Todd Blanche.

Blanche señaló que el Ejecutivo de Donald Trump, en cumplimiento de la ley, abría al público aproximadamente tres millones y medio de documentos, entre los que había más de 2.000 videos y 180.000 imágenes.

Entre estos documentos figuran varios correos, fechados entre finales de 2019 y comienzos de 2020, entre el FBI, una posible víctima de Epstein posiblemente residente en España y el abogado de esta. Según se deduce del intercambio de mensajes, la víctima vivía en alguna localidad española, ya que en los correos se afirma que esta mujer “vive aquí”, al tiempo que los funcionarios que tramitaron el caso usaron la embajada estadounidense en Madrid para informar del mismo.

A este respecto, el funcionario del FBI de la delegación europea que inicia el expediente remite un primer correo a la delegación de Nueva York con el encabezamiento “Servicios gubernamentales para las víctimas de Epstein”. En este mensaje explica que se puso en contacto con esta sección de ayuda al encontrarlo en un listado de la Embajada en Madrid, al tiempo que emplaza a su interlocutor a hablar con la posible víctima.

Lista de médicos que hablen inglés

En otro envío se menciona que uno de los funcionarios en Europa de la agencia de seguridad estadounidense solo había conseguido que sus compañeros le remitiesen para atender a la víctima “una lista de médicos que hablen inglés”, que no eran “necesariamente los mejores ni nada por el estilo”. Se precisa que podría “no ser la mejor opción” que los médicos que hablaran inglés, “dado que vive aquí”, en alusión a la víctima y España.

Por este motivo, se recomienda “hablar con la víctima” sobre una serie de cuestiones, como qué necesita y “dónde vive exactamente”, ya que “esto será importante porque la lista de médicos se centra principalmente en Madrid y Barcelona”. También se señala que debe preguntarse a la afectada si “necesita un médico que hable inglés o se siente cómoda hablando español” y si “le gustaría la lista o tiene su propio médico y solo quiere ver qué ofrecemos exactamente”.

Al mismo tiempo, en otro mensaje se indica que un agente pregunta a sus compañeros si lo que ofrece el “Servicios gubernamentales para las víctimas de Epstein” es una “lista” de médicos y conocer “cuántas sesiones pagamos”, se entiende que de ayuda médica o psicológica. Por su parte, la víctima pregunta si puede recibir ayuda en el lugar en el que vive, que aparece tachado en los correos, y qué “seguimiento” tendría.

En otro correo, el abogado de la denunciante en EEUU se refiere a que su clienta no podía ir a este país a un encuentro de víctimas de Epstein, pero que estaba interesada en una posible terapia.

Noticias relacionadas

“Como saben”, dice el letrado en este mensaje, “mi clienta no pudo viajar para la reunión de víctimas, pero está muy interesada en conocer los servicios que puedan estar disponibles para las víctimas, en particular las sesiones de terapia”.