Una movilización vecinal detiene dos desahucios de la SAREB en Collado Villalba

La presión vecinal organizada por la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba ha logrado suspender dos desahucios previstos esta semana por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) en la localidad madrileña.

Desde primera hora de la mañana, vecinos y activistas se concentraron frente a los números 13 y 15 de la calle Real para apoyar a los residentes y denunciar que, pese a encontrarse en negociación para acceder a alquileres sociales, la SAREB "promueve desalojos mientras promete realojos".

Según la Asamblea, el desahucio previsto para este miércoles se canceló tras la apertura de un proceso de negociación colectiva con SAREB, mientras que el segundo, programado para mañana, fue paralizado por decisión judicial.

Exigencia de vivienda digna

Los colectivos vecinales criticaron la falta de antelación en las notificaciones de desalojo y recordaron la reciente muerte de una vecina desahuciada en diciembre, señalando la ausencia de apoyo institucional tras quedarse sin vivienda como un factor determinante.

La Asamblea de Vivienda ha reiterado su exigencia de un cese inmediato de los desahucios y reclama medidas que garanticen el acceso a vivienda digna para todos los afectados en Collado Villalba.