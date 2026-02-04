MENSAJE EN X
Miguel Ángel Rodríguez, sobre Begoña Gómez: "Tiene que entregar el pasaporte a la Policía y no podrá salir de España"
La Policía aún no ha recibido los documentos de la esposa del presidente en el marco de un procedimiento judicial
La situación de los pasaportes de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, se vio reflejada en un mensaje publicado en X por el exsecretario de Estado Miguel Ángel Rodríguez. Rodríguez escribió literalmente: “Begoña va pá’lante. Tiene que entregar el pasaporte a la Policía con lo que la mujer del presidente del gobierno no podrá salir de España. Insólito... Y la izquierda me reprueba a mí... Tán'fatal...”
El mensaje hace alusión a que la Policía comunicó al juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que ni Begoña Gómez ni su asistente, Cristina Álvarez, han entregado todavía sus pasaportes.
El requerimiento de entrega de pasaportes se realizó el 7 de noviembre de 2025 y fue remitido a las defensas de las investigadas. Hasta la fecha, la Policía no ha recibido respuesta formal, por lo que los documentos aún no se encuentran en su poder.
El procedimiento judicial se centra en la cátedra de Transformación Social Competitiva, codirigida por Begoña Gómez, y analiza el desarrollo de un software asociado a la cátedra.
Según la Universidad Complutense, el proyecto tuvo un coste de 113.509 euros, incluyendo gastos de personal, y la multinacional Indra, que colaboró en el desarrollo de la plataforma digital transformatsc.org, informó que no existen actas formales sobre reuniones o decisiones relativas al proyecto.
Por su parte, la universidad ha expresado su interés en proteger sus derechos civiles y penales en caso de que se detecte alguna responsabilidad.
