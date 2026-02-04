Maroto se lanza a la carrera electoral para 2027 apuntando al sureste de Madrid

Reyes Maroto quiere "reconectar" a los madrileños con el PSOE de cara a las próximas elecciones municipales de 2027. A más de un año vista, la portavoz socialista ya ha dado el pistolezo de salida a una larga carrera electoral en la que aspira a arrebatarle la alcaldía a un José Luis Martínez-Almeida, al que ve "cansado" y "sin proyecto para la ciudad"; y que repetirá como candidato por tercera vez consecutiva tras hacerse con la mayoría absoluta en 2023.

No será una tarea nada sencilla la de volver a conectar con una ciudad que ha dado la espalda al PSOE durante casi tres décadas desde que el socialista Juan Barranco fuera alcalde en 1987. Sí será, si todo sigue el guion previsto hasta el momento, la primera vez desde 1999 que repite el mismo candidato tras siete probaturas distintas (e igualmente fracasadas). Maroto deberá no solo reconectar a la ciudadanía con el partido - que no ha llegado al 20% de los votos últimos cuatro comicios-, sino también con su propia figura, que en 2023 registró la tercera peor marca histórica, quedando como tercera fuera política en Cibeles, por detrás de Más Madrid.

A la espera de que las primarias de la formación confirmen una candidatura que ella misma da por hecho, Maroto ya ha dado a conocer las líneas principales de la estrategia con la que intentará la machada. La secretaria general del PSOE de Madrid intentará sumar para la causa al sureste de la capital, donde se concentran los mayores problemas de desigualdad y precariedad de la urbe, y cuya pérdida de apoyo fue la que llevó a Manuela Carmena, la única alcaldesa de izquierdas en 30 años de apabullante monopolio de la derecha, a perder la reelección en 2019 en la primera victoria de Almeida.

El camino a seguir está claro desde este martes, cuando el PSOE, con Maroto a la cabeza, presentó 'La agenda del cambio: por un Madrid con las mismas oportunidades para todxs', un documento en el que traza un duro diagnóstico sobre la desigualdad territorial y social en la capital y fija las bases de su propuesta política para 2027. El informe señala que Madrid es “la gran ciudad más desigual de España”, con fuertes diferencias de renta, empleo, educación, vivienda y hasta esperanza de vida entre los distritos; e identifica una "diagonal de desigualdad" que parte la ciudad en dos: un noroeste próspero frente a un sureste que donde que registra más paro, precariedad y peores indicadores sociales.

Frente a este diagnóstico, los socialistas plantean un cambio de modelo que permita pasar de una “ciudad dual” a una cohesionada. Entre sus principales propuestas figura la creación de una Agenda de Reequilibrio Territorial y Social con planificación plurianual; el refuerzo de los fondos de reequilibrio hasta alcanzar una dotación mínima de 200 millones de euros anuales; y una descentralización efectiva que permita a las Juntas Municipales gestionar al menos el 25% del presupuesto.

La presentación de ayer marca también el inicio de un proceso "de escucha, de participación, de propuestas", en palabras de Maroto, en el que los concejales del PSOE se sentarán con asociaciones vecinales, sindicatos y agentes sociales y económicos para construir una alternativa a los "años de políticas del Partido Popular que han normalizado la desigualdad". Ya que "Madrid solo avanzará de verdad cuando avance toda la ciudad cuando ninguno en ningún barrio se quede atrás y cuando el código postal deje de marcar el destino de nuestros vecinos y vecinas", remató la candidata socialista su intervención durante el acto.