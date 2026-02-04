Madrid recibe los primeros 'robotaxis' de Uber: los viajes sin conductor llegan a España

Uber ha anunciado este miércoles la llegada de viajes con vehículos autónomos a Madrid, consolidando a la capital española como uno de los primeros destinos europeos de este innovador servicio. La compañía también implementará robotaxis en ciudades como Londres y Los Ángeles, dentro de su estrategia para convertirse en el mayor facilitador de viajes autónomos del mundo para 2029.

Durante la presentación de los resultados del último trimestre de 2025, Uber reportó un beneficio neto de 296 millones de dólares, frente a ingresos netos anuales de 6.880 millones de dólares.

Para el primer trimestre de 2026, la compañía prevé un impulso monetario de aproximadamente 4 puntos porcentuales en crecimiento interanual, junto con un incremento de las reservas estimado entre 52.000 y 53.500 millones de dólares.

A diferencia de operar toda la flota, Uber habilitará trayectos autónomos gestionados directamente con el cliente, permitiendo que los madrileños experimenten viajes sin conductor de forma segura y controlada. Según el CEO Dara Khosrowshahi, "entramos en 2026 con un rápido crecimiento de ingresos, un importante flujo de caja y un camino claro para convertirnos en el mayor facilitador de viajes autónomos del mundo".

Actualmente, los robotaxis ya circulan en ciudades de Estados Unidos como Atlanta, Austin, Dallas y Phoenix, así como en Abu Dhabi y Dubái. Con la inclusión de Madrid, Uber refuerza su presencia en Europa, junto a Hong Kong, Houston, Múnich, Zúrich y Londres.

El nuevo director financiero, Balaji Krishnamurthy, subrayó que la empresa invertirá estratégicamente para posicionarse como líder en vehículos autónomos, con Madrid como una ciudad clave en su expansión internacional.

Tras la publicación de resultados, las acciones de Uber en Wall Street registraron una caída del 3,72 %, mientras la compañía refuerza su apuesta por la movilidad autónoma en España y el mundo.