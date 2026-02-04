Madrid mantiene activo el Plan de Inundaciones en preemergencia: riesgo por desbordamiento del río Jarama

La Comunidad de Madrid mantiene esta jornada de miércoles el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAM) en fase de preemergencia debido a la llegada de la borrasca Leonardo que amenaza con fuertes lluvias, nevadas y mucho viento. El plan ha desplegado el dispositivo de vialidad invernal con 90 profesionales y 31 quitanieves, que continúa activo para garantizar la seguridad en las carreteras.

La ASEM112 mantiene desde primera hora de la mañana una reunión con los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Aemet, el Canal de Isabel II, la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Delegación del Gobierno para analizar la evolución del temporal y establecer medidas preventivas en zonas de riesgo.

Riesgo de desbordamiento del Jarama

Alerta de nivel rojo en el tramo comprendido entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares del río Jarama. Por ello, el Canal de Isabel II ha iniciado el desembalse controlado de agua en ocho de sus presas ante el riesgo de desbordamiento del río debido a la situación hidrológica como consecuencia de las intensas precipitaciones.

Los desembalses afectan a los embalses de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar, El Atazar, Pedrezuela, El Vado y Manzanares El Real con la finalidad de asegurar las infraestructuras hidráulicas.

Uso obligatorio de cadenas

La situación también es delicada en los puertos de montaña, donde se debe extremar la precaución. Según informa la Comunidad de Madrid, en Morcuera (M-611), Canencia (M-629), Navafría (M-637), El Cardoso (M-139), La Hiruela (M-137) y La Puebla (M-130) es obligatoria la utilización de cadenas para vehículos ligeros. En los puertos de montaña de Navacerrada (M-601) y Los Cotos (M-604) se circula abierto con precaución por nieve en calzada, mientras que en los puertos de La Paradilla y Cruz Verde (M-505) se mantiene la circulación abierta con precaución.

Las autoridades recuerdan que las medidas son de carácter preventivo y el objetivo es evitar accidentes y mejorar la movilidad durante el episodio meteorológico adverso.

Recomendaciones

Desde el Gobierno de Madrid se recuerda la importancia de planificar de forma anticipada las actividades a realizar durante el temporal. La población debe prestar especial atención a las actividades al aire libre y estar atento a las indicaciones de las autoridades como Protección Civil y servicios de emergencia mientras esté activada la situación de preemergencia.