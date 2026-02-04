Madrid se lanza contra el Gobierno por los fallos en la alta velocidad: "Puente tiene que abandonar el ministerio y enseñar la puerta a Sánchez"

No había pasado una semana de la tragedia ferroviaria que costó la vida a 46 personas en Adamuz, en la provincia de Córdoba, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid criticaba que se mantuviera lo que consideraba una "ley del silencio" en torno a la búsqueda de respuestas y responsabilidades. Diecisiete días después del accidente, y tras los cambios de criterio en la velocidad de la línea Madrid-Barcelona y las informaciones que apuntan a que la Unión Europea ya había advertido en 2023 de que la línea Madrid-Sevilla estaba "obsoleta", la petición de responsabilidades desde la Comunidad de Madrid ya es abierta y no se detiene en el ministro de Transportes, Óscar Puente.

"No puede seguir ni un minuto más al frente del ministerio", ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García. "Óscar Puente tiene que abandonar el ministerio y, una vez que salga por la puerta del ministerio, debería enseñar la puerta de salida también al señor Sánchez".

Lo hacía minutos después de que la propia presidenta regional también hubiera apuntado al presidente del Gobierno en la red social X. "Siete años, numerosos informes, denuncias y accidentes más tarde, Sánchez deja a Madrid y al resto de españoles sin Alta Velocidad. No es el cambio climático sino el cambio de Gobierno lo que va a solucionar esto", ha escrito Ayuso.

En la misma línea han ido las críticas de García, quien ha dictaminado que la situación generada en la alta velocidad no responde "al cambio climático, al PP o al infortunio" sino a la falta de inversión y a la gestión del Ministerio de Transportes en los últimos años. "Había dinero curiosamente para las sobrinas de Ábalos. Había dinero para hacer seguimiento en las redes sociales de aquellos que de alguna manera criticaban al ministro Puente", ha reprochado, "pero no había dinero para inversión o para mantenimiento".

A las críticas desde Sol se han sumado, además, las del secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, quien en un acto en Arganda del Rey ha asegurado que la "desidia" y la "incertidumbre" del Gobierno de Sánchez ha generado "miedo" en los madrileños y el resto de los españoles. "Seguimos pendientes de esclarecer cuáles fueron las causas del accidente de Adamuz. Sabemos que no es el tren ni los maquinistas, por lo que es evidente que tiene que ver con una cuestión de mantenimiento", ha apuntado, además de añadir a la ecuación el servicio de Cercanías de Madrid, "abandonadas", ha dicho, durante el Gobierno del PSOE".

Polémica con la ministra de Vivienda

No han sido Puente y el presidente Pedro Sánchez, no obstante, los únicos miembros del Gobierno contra los que ha arremetido el portavoz del Ejecutivo regional desde el atril de la Real Casa de Correos. García se ha referido también a las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en las que ha asegurado que le "encantaría" intervenir la Comunidad de Madrid en aplicación del artículo 155 de la Constitución para que aplicara la Ley de Vivienda y declarara zonas tensionadas que permitan limitar el precio de los alquileres.

"Como no nos ganan en las urnas, buscan siempre cualquier excusa para tratar de echarnos y para tratar de meternos, si pudieran en la cárcel, pero es que en la cárcel están ellos, y los que estamos ganando las elecciones y aplicando las políticas con las cuales nos presentamos a las elecciones somos precisamente nosotros", ha señalado.

García Martín se ha referido a dos modelos, "el de Sánchez, que es el modelo de las excavadoras a tiempo parcial en la Operación Campamento, y el modelo Madrid, que es el que construye el 50% de toda la vivienda protegida que se hace en nuestro país", y ha invitado a Rodríguez a "ponerse a trabajar en construir las 180.000 viviendas que prometió el señor Sánchez", anuncio que ha tachado de "estafa".

La prohibición de las redes sociales para menores de 16 años la ha tachado de "trampa". A su juicio, persigue, no la protección de los menores sino "controlar los contenidos", además de suponer un globo sonda para distraer la atención de la crisis ferroviaria. También, en relación con el decreto anunciado hoy por Sánchez para regular la Formación Profesional en centros privados, ha pedido que se deje trabajar a las comunidades autónomas. "El único chiringuito que ha habido en relación con la educación ha sido el que puso en marcha su mujer, Begoña Gómez", ha deslizado.

Y ha aprovechado también la intervención, a distancia, de Isabel Díaz Ayuso el próximo miércoles en una gala celebrada por la organización Latino Wall Street en Mar-a-Lago, en Florida, en la que también participará el presidente argentino, Javier Milei, para lanzar un nuevo dardo al Gobierno. "Efectivamente, es un reconocimiento por la labor que realizan la presidenta y la Comunidad de Madrid en favor de la Hispanidad, y desde luego estamos muy orgullosos", ha terciado. "Es muchísimo mejor que nos reconozcan en Estados Unidos que el que te reconozca un grupo terrorista como Hamás, que lo que ha pasado al señor Sánchez"