Madrid suma diez nuevos centros de referencia nacionales en enfermedades complejas en siete hospitales

Con objeto de mejorar la atención de enfermedades complejas o poco comunes, el Ministerio de Sanidad estableció en 2006 el proyecto de designación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) en el Sistema Nacional de Salud. Se trataba, por un lado, de concentrar en torno a determinados hospitales o unidades la experiencia en estas patologías para una atención más eficiente y, al mismo tiempo, al tratarse de una designación nacional, garantizar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios independientemente de que el paciente resida o no en la comunidad autónoma en que se encuentran.

En la actualidad existen 386 CSUR en 57 hospitales de todo el país para una total de 87 enfermedades o procedimientos. Y hasta 117 de ellos, un 30% del total, se encuentran en hospitales madrileños. La Comunidad de Madrid es la segunda región española con más centros nacionales de referencia nacionales tras Cataluña, que alberga 129, un total de 12 más.

El nombramiento de los CSUR, explican desde la Consejería de Sanidad madrileña, se realiza periódicamente por el Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Los hospitales presentan candidaturas y se someten a una evaluación. En la última convocatoria, de diciembre del año pasado, la Comunidad de Madrid ha añadido diez nuevos centros de referencia, en los que se trata a pacientes de toda España.

De las diez nuevas incorporaciones, tres las ha sumado el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y dos el Hospital Universitario La Paz. El centro de la calle Doctor Esquerdo es desde este año centro de referencia nacional en Esclerosis múltiple, en Cáncer adrenocortical, un tipo de cáncer raro y agresivo que se origina en la corteza externa de las glándulas suprarrenales, y en Tratamiento endoscópico de neoplasias gastrointestinales precoces complejas.

En este tratamiento se ha designado también centro de referencia nacional este diciembre a los hospitales de La Paz y Puerta de Hierro Majadahonda, con lo que de los cinco CSUR para esta terapia que hay en España, tres están en Madrid. Los otros dos son el Clinic de Barcelona y el Marqués de Valdecilla, en Santander.

La Paz es también, además, desde el pasado 11 de diciembre, referencia en Neuromodulación cerebral y medular del dolor neuropático refractario, una técnica avanzada para el tratamiento de este tipo de dolores en el que ya era referencia desde 2010 el Hospital de La Princesa.

Junto al Gregorio Marañón, La Paz y el Puerta de Hierro Majadahonda, se han designado CSUR en otros cuatro hospitales de la región. El 12 de Octubre es nuevo centro de referencia en Atención a las malformaciones arteriovenosas cerebrales y a la patología vascular raquimedular en adultos, único en España junto al Virgen de las Nieves, en Granada, también designado este año.

El Clínico San Carlos, por su parte, es ahora centro de referencia en Enfermedades minoritarias en adultos que cursan con trastornos cognitivos, único en Madrid de un total de cuatro en toda España. Los tres restantes están en Barcelona: el Clinic, el Vall d'Hebrón y el Santa Creu i Sant Pau.

El Hospital de Getafe es también desde este diciembre CSUR para Cirugía del plexo braquial, disciplina en que también es referencia nacional, desde 2012, La Paz.

Por último, el Ramón y Cajal pasa a ser referencia en Cirugía de resección o reconstrucción esofágica compleja en adultos. Solo hay otro en todo el país, el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, en Valencia.

El total de 117 CSUR designados en Madrid se concentran de esta forma en nueve hospitales: La Paz, con 38, el Gregorio Marañón, con 22; el Ramón y Cajal, con 16; el 12 de Octubre, con 15: el Clínico San Carlos, con nueve; el Puerta de Hierro Majadahonda, con ocho; el Niño Jesús, con cinco; La Princesa, con cuatro, y Getafe, con dos.

De las 87 patologías o procedimientos en los que se reconocen CSUR, hay dos para los que únicamente hay centro de referencia en la Comunidad de Madrid. Se trata de los Trasplantes de intestino, tanto en adultos como infantiles, que solo se realizan en La Paz y el 12 de Octubre en toda España, y de los Trastornos complejos del sistema nervioso autónomo, para los que el único centro de referencia nacional es La Paz.