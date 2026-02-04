Lidl anuncia la apertura de cuatro nuevos supermercados en Madrid: casi 100 nuevos puestos de trabajo

La cadena de supermercados Lidl continúa ampliando su presencia en la Comunidad de Madrid. Esta vez, con la apertura de cuatro nuevas tiendas en la región, dos de ellas en Madrid capital y dos en los municipios de Pinto y Mejorada del Campo. Esta acción, que tendrá lugar a lo largo del mes de febrero, responde a una inversión total de 30 millones de euros y generará 92 nuevos empleos estables en la capital.

En conjunto, estos nuevos locales proporcionarán a la compañía una superficie comercial adicional de 5.300 metros cuadrados, que mantendrán las medidas de sostenibilidad de la cadena a través de iluminaciones LED y sistemas de climatización de alta eficiencia.

Entrada a un supermercado Lidl en Madrid / Chema Moya (EFE)

San Blas-Canillejas

Este viernes 6 de febrero, se inaugurará el primero de los establecimientos en el distrito de San Blas-Canillejas. Situado en la Calle Campezo, 10, su horario será de 9:00 a 22:00 horas de lunes a domingo. Contará con 1.862 metros cuadrados, 140 plazas de aparcamiento y múltiples puntos de recarga para vehículos eléctricos. Además, contará con paneles solares en una superficie de 530 metros cuadrados.

Distrito de Salamanca

Dos semanas después, el viernes 20 de febrero, el distrito de Salamanca podrá disfrutar de la nueva tienda en la Calle General Díaz Portier, 8. Con una superficie de 1.450 metros cuadrados, su horario también será de 9:00 a 22:00 horas de lunes a domingo.

Pinto y Mejorada del Campo

A finales de mes, el 27 de febrero, los locales situados en los municipios de Pinto y Mejorada del Campo abrirán sus puertas a los compradores. Para Pinto, este será su primer punto de venta y estará situado en el Centro Comercial Plaza Éboli (Calle Pablo Picasso). Con el mismo horario de apertura, la tienda contará con casi 1.600 metros cuadrados de sala de ventas.

Lidl contaba con 83 locales en la Comunidad de Madrid a 31 de enero de 2025 / iStock

En Mejorada del Campo, aunque la tienda no es nueva, si que reabrirá sus puertas tras una reforma integral y una ampliación de más de 400 metros cuadrados, poniendo a disposición de los compradores un total de 1.400 metros cuadrados. Situado en la Calle Duratón, 3, el nuevo supermercado dispondrá de 130 plazas de aparcamiento, con 4 para vehículos eléctricos, y un horario de apertura de lunes a domingo de 9: a 21:30 horas.

Una inversión total de 87 millones de euros en doce nuevos supermercados

En total, la cadena de supermercados ha invertido 87 millones de euros en la apertura de doce nuevos supermercados en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Región de Murcia, Galicia e Islas Canarias, según ha informado este martes en un comunicado. En total, creará 266 nuevos empleos y supondrá disponer de 16.000 metros cuadrados de superficie comercial adicional.