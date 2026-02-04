El Hospital Universitario de Móstoles implanta el control a distancia de marcapasos para evitar desplazamientos innecesarios

El Hospital Universitario de Móstoles, en la Comunidad de Madrid, ha comenzado a implantar un sistema de monitorización domiciliaria para pacientes con marcapasos, una iniciativa del Servicio de Medicina Intensiva que permite realizar el seguimiento médico a distancia, evitando desplazamientos innecesarios al centro hospitalario.

Este sistema de control remoto de marcapasos permite detectar de forma precoz alteraciones en el funcionamiento del dispositivo y arritmias cardíacas, incluso antes de que el paciente presente síntomas graves, facilitando así decisiones clínicas tempranas como revisiones presenciales o ajustes en el tratamiento farmacológico, según ha informado el hospital en un comunicado.

La monitorización domiciliaria de pacientes cardíacos resulta especialmente beneficiosa para personas mayores o con movilidad reducida, ya que el chequeo del marcapasos se realiza sin necesidad de acudir a consultas hospitalarias, mejorando la calidad de vida y reduciendo la presión asistencial.

Tras su inclusión en el programa, el paciente recibe un dispositivo externo portátil, fácil de usar, que puede llevar a su domicilio o durante viajes y periodos vacacionales. Este equipo transmite automáticamente la información del marcapasos a los sistemas del hospital mediante un procedimiento seguro y confidencial, con servidores que garantizan la protección de datos conforme a la legislación vigente.

El sistema efectúa un registro diario remoto del funcionamiento del marcapasos y cuenta con una gestión avanzada de alertas para detectar arritmias auriculares y ventriculares, fallos en los electrodos o disfunciones del generador, permitiendo anticipar la necesidad de sustitución del dispositivo.

Noticias relacionadas

La implantación de esta nueva prestación sanitaria ha requerido una formación específica del personal de la UCI y la realización de controles de seguridad previos. El Hospital Universitario de Móstoles realiza el seguimiento de pacientes con marcapasos desde el año 2001 y, debido al envejecimiento de la población, el número de consultas anuales supera actualmente las 1.200 revisiones.