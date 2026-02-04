TASA BASURAS
Polémica tras un error en el cobro de la tasa de basuras en Madrid: este es el municipio que debe compensar a los afectados
Un error en el cobro de las tasas ha costado la destitución al edil de Hacienda
Este 2026, el Ayuntamiento de Madrid ha incluido modificaciones en la tasa de basuras para una mejor adaptación a cada situación. En principio las nuevas medidas incluyen exenciones, bonificaciones e incentivos en beneficio de los vecinos, pero su aplicación ha sido algo controversial. En el municipio de Ciempozuelos, son muchos los afectados por un error en el cobro de la tasa.
Debido al cobro de cuantías inadecuadas en la tasa de basuras, el grave error le ha costado la destitución al edil de Hacienda, Frank García. El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha anunciado una ayuda para los vecinos y compensaciones para los propietarios de locales comerciales que se han visto afectados.
Error en el cobro de la tasa
Tras varias reuniones con técnicos del departamento Económico y de Rentas del Ayuntamiento, el nuevo edil de Hacienda, Luis Pueyo, ha anunciado que se va a compensar a los vecinos que han recibido una cantidad indebida en sus recibos a consecuencia de la aplicación de la tasa con base en el uso catastral, sin tener en cuenta las particularidades y la casuística de cada propiedad.
Para realizar la compensación económica, el Ayuntamiento ya ha abierto un procedimiento administrativo con el objetivo de que esté listo lo antes posible. En cuanto esté, será comunicado mediante todos los canales posibles, con el objetivo de que nadie se quede fuera. Concretamente, el desajuste se ha producido con parcelas, cuevas, solares, terrenos o espacios catastrados de manera errada o desactualizada. Aunque insisten en que el desajuste es ajeno al Ayuntamiento, van a ayudar a los propietarios para cambiar y actualizar en el padrón de la tasa de basura municipal al uso real del inmueble.
¿Cuál es el procedimiento a seguir?
Los vecinos tendrán que pagar el recibo correspondiente a 2025, presentar un recurso de reposición en el Ayuntamiento de Ciempozuelos que será examinado para proceder a la liquidación adecuada y, en caso de ser necesario, devolver la cantidad innecesaria.
- El canal de Isabel II desembalsa agua en cinco de sus presas tras las últimas lluvias y ante las previsiones de más precipitaciones
- Este es el barrio de Madrid que aún conserva su esencia de pueblo: elegido como uno de los favoritos para vivir
- Íñigo Quintero, el fenómeno cristiano que reventó en una residencia de estudiantes madrileña: 'Lo llevé mal, fue una etapa difícil
- La revolución del hojaldre llega con grasa ibérica: la palmera de chocolate que se estrena en Madrid Fusión
- La borrasca Leonardo en Madrid, en directo: la Aemet activa el aviso amarillo por nieve en estas zonas de la capital
- Riesgo por inundaciones en Madrid: estos serán los efectos de la borrasca Leonardo, según la Aemet
- La borrasca Leonardo pone en alerta estas zonas de Madrid: esta es la previsión para el miércoles
- Nuevas tarifas en los autobuses urbanos de Toledo a partir de marzo: cómo conseguir descuentos en el nuevo precio