Polémica tras un error en el cobro de la tasa de basuras en Madrid: este es el municipio que debe compensar a los afectados

Este 2026, el Ayuntamiento de Madrid ha incluido modificaciones en la tasa de basuras para una mejor adaptación a cada situación. En principio las nuevas medidas incluyen exenciones, bonificaciones e incentivos en beneficio de los vecinos, pero su aplicación ha sido algo controversial. En el municipio de Ciempozuelos, son muchos los afectados por un error en el cobro de la tasa.

Debido al cobro de cuantías inadecuadas en la tasa de basuras, el grave error le ha costado la destitución al edil de Hacienda, Frank García. El Ayuntamiento de Ciempozuelos ha anunciado una ayuda para los vecinos y compensaciones para los propietarios de locales comerciales que se han visto afectados.

Error en el cobro de la tasa

Tras varias reuniones con técnicos del departamento Económico y de Rentas del Ayuntamiento, el nuevo edil de Hacienda, Luis Pueyo, ha anunciado que se va a compensar a los vecinos que han recibido una cantidad indebida en sus recibos a consecuencia de la aplicación de la tasa con base en el uso catastral, sin tener en cuenta las particularidades y la casuística de cada propiedad.

Para realizar la compensación económica, el Ayuntamiento ya ha abierto un procedimiento administrativo con el objetivo de que esté listo lo antes posible. En cuanto esté, será comunicado mediante todos los canales posibles, con el objetivo de que nadie se quede fuera. Concretamente, el desajuste se ha producido con parcelas, cuevas, solares, terrenos o espacios catastrados de manera errada o desactualizada. Aunque insisten en que el desajuste es ajeno al Ayuntamiento, van a ayudar a los propietarios para cambiar y actualizar en el padrón de la tasa de basura municipal al uso real del inmueble.

¿Cuál es el procedimiento a seguir?

Los vecinos tendrán que pagar el recibo correspondiente a 2025, presentar un recurso de reposición en el Ayuntamiento de Ciempozuelos que será examinado para proceder a la liquidación adecuada y, en caso de ser necesario, devolver la cantidad innecesaria.